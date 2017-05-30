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Street Skater 3D: 2 для Android

Street Skater 3D: 2 1.0.12 для Android

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Описание Street Skater 3D: 2 1.0.12 для AndroidОписание   Скачать Street Skater 3D: 2 1.0.12 для AndroidСКАЧАТЬ (33,63 Мб) Скриншоты Street Skater 3D: 2 1.0.12 для AndroidСкриншоты (10)   Статистика Street Skater 3D: 2 1.0.12 для AndroidСтатистика   Отзывы о Street Skater 3D: 2 1.0.12 для AndroidОтзывы (0)  
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Street Skater 3D: 2 – вторая часть игры про скейтбордиста, который вместе с вами оттачивает свои умения на городских улицах. Для выполнения трюков, вам будет предложено до 25 видов скейтов с различной цветовой гаммой.

Препятствия, которые будут встречаться на вашем пути можно или объезжать или перепрыгивать с помощью сумасшедших трюков. Используя препятствия, как трамплин, вы сможете улучшить ваши трюки и получить дополнительные бонусы.

Чем сложнее и опаснее трюки, тем больше бонусов вы сможете заработать для улучшений своего скейта или скейтбордиста. Что же касается геймплея, то вы можете выбирать: управлять персонажем с помощью нажатий на дисплей или использовать акселерометр и играть с помощью наклонов устройства.

Скриншоты Street Skater 3D: 2:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 188
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭкшен и 3D
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