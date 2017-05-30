Street Skater 3D: 2 – вторая часть игры про скейтбордиста, который вместе с вами оттачивает свои умения на городских улицах. Для выполнения трюков, вам будет предложено до 25 видов скейтов с различной цветовой гаммой.

Препятствия, которые будут встречаться на вашем пути можно или объезжать или перепрыгивать с помощью сумасшедших трюков. Используя препятствия, как трамплин, вы сможете улучшить ваши трюки и получить дополнительные бонусы.

Чем сложнее и опаснее трюки, тем больше бонусов вы сможете заработать для улучшений своего скейта или скейтбордиста. Что же касается геймплея, то вы можете выбирать: управлять персонажем с помощью нажатий на дисплей или использовать акселерометр и играть с помощью наклонов устройства.