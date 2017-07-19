Adobe Photoshop Sketch 1.0.162 для Android Adobe Photoshop Sketch – не ограничивайте себя в рисовании карандашами, ручками, маркерами, акриловыми красками, кистями с чернилами и другими инструментами, QuickPic 4.7.2 для Android QuickPic – альтернативная галерея для просмотра фотографий и других изображений. Среди достоинств приложения числятся удобство использования и быстрота работы. LINE Camera 14.0.3 для Android В LINE Camera вы найдете более 5000 наклеек, 100 рамок и более 20 фильтров для редактирований фотографий. Благодаря автоматическому редактированию вам не понадобится

Instagram 10.30.0 для Android Instagram – расскажите о себе с помощью фотографий и узнайте, что происходит не только вокруг ваших знакомых, но и людей со всего мира. Применяйте фильтры и делитесь FaceApp 1.0.265 для Android Позитивное приложение, которое использует принцип нейронных сетей, и позволяет с помощью одной лишь кнопки до неузнаваемости изменить лицо на фотографии. XnSketch 1.68 для Android XnSketch - графический редактор для Android, с помощью которого можно легко превратить фотографии и цифровые изображения в рисунок, мультфильм или эскиз изображения