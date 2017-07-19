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Adobe Illustrator Draw для Android

Adobe Illustrator Draw 3.3.64 для Android

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Описание Adobe Illustrator Draw 3.3.64 для AndroidОписание   Скачать Adobe Illustrator Draw 3.3.64 для AndroidСКАЧАТЬ (51,12 Мб) Скриншоты Adobe Illustrator Draw 3.3.64 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Adobe Illustrator Draw 3.3.64 для AndroidСтатистика   Отзывы о Adobe Illustrator Draw 3.3.64 для AndroidОтзывы (0)  
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Adobe Illustrator Draw - удобное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое позволяет создавать качественные векторные иллюстрации с помощью простых и интуитивных жестов.

В качестве рабочих инструментов присутствуют сглаженные масштабируемые штрихи (для точной прорисовки деталей можно увеличивать масштаб до 64 раз), пять видов кистей (с индивидуальной регулировкой прозрачности, размера и цвета), ластик и слои.

Кроме этого пользователь может не бояться потерять результаты своего труда - для рисунков всегда сохраняется резервная копия.

Основные возможности Adobe Illustrator Draw:

  • Наличие всех необходимых инструментов для рисования (несколько видов кистей, ластик и пр.).
  • Рисуйте эскизы, используя пять различных наконечников пера. Самостоятельно регулируйте прозрачность, размер и цвет.
  • Работа со слоями: редактируйте каждый слой отдельно, включая переименование, дублирование и объединение. 
  • Использование в изображениях фигур, созданных в Adobe Capture CC.
  • Доступ к бесплатным изображениям из Adobe Stock в высоком разрешении прямо из приложения.
  • Отправка созданных файлов прямо в Illustrator CC либо в Photoshop CC.
  • Синхронизация проектов с помощью Adobe CreativeSync.
  • Автоматическое создание резервных копий.
Скриншоты Adobe Illustrator Draw:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 457
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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