Hola Launcher - небольшой, быстрый и простой в эксплуатации лаунчер, который позволяет пользователю изменять интерфейс своего мобильного Android-девайса в соответствии с личными предпочтениями.

Приложение предлагает более 10000 изысканных иконок в HD-разрешении, погодный виджет, удобный поиск, блокировки экрана и возможность чуть ли не каждый день менять темы, обои, шрифты и пр.

Кроме этого Hola Launcher умеет автоматически распределять установленные приложения по папкам в зависимости от их назначения (Системные, СМИ, Образование, Социальные, Игры, Темы, Инструменты и т.д.).

Ключевые особенности Hola Launcher: