Hola Launcher для Android

Hola Launcher 3.0.9 для Android

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Описание Hola Launcher 3.0.9 для AndroidОписание   Скачать Hola Launcher 3.0.9 для AndroidСКАЧАТЬ (6,48 Мб) Скриншоты Hola Launcher 3.0.9 для AndroidСкриншоты (15)   Статистика Hola Launcher 3.0.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о Hola Launcher 3.0.9 для AndroidОтзывы (0)  
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Hola Launcher - небольшой, быстрый и простой в эксплуатации лаунчер, который позволяет пользователю изменять интерфейс своего мобильного Android-девайса в соответствии с личными предпочтениями.

Приложение предлагает более 10000 изысканных иконок в HD-разрешении, погодный виджет, удобный поиск, блокировки экрана и возможность чуть ли не каждый день менять темы, обои, шрифты и пр.

Кроме этого Hola Launcher умеет автоматически распределять установленные приложения по папкам в зависимости от их назначения (Системные, СМИ, Образование, Социальные, Игры, Темы, Инструменты и т.д.).

Ключевые особенности Hola Launcher:

  • Автоматическое распределение приложений по папкам.
  • Наличие поиска.
  • Возможность блокировки выбранных приложений при помощи пароля.
  • Возможность смены тем, обоев и шрифтов.
  • Большое количество иконок в высоком качестве.
  • Встроенный блокировки экрана.
  • Наличие погодного виджета.
  • Уведомления.
  • Возможность настройки эффектов.
  • Встроенный оптимизатор для ускорения работы устройства.
  • Поддержка жестов.
  • Создание резервных копий с настройками и расположением иконок.
Скриншоты Hola Launcher:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 797
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПерсонализация
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