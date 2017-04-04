Мои Медиа Файлы - бесплатное Android-приложение с помощью которого можно смотреть ваше видео, слушать музыку, просматривать документы и изображения. Присутствует встроенный музыкальный плеер. Для аудио доступны песни, артисты, альбомы, жанры, записанные аудио, виджеты.

Также имеется интегрированный просмотрщик изображений (поддерживается GIF), текстовый обзорщик (TXT) с возможность копировать текст и делиться им с друзьями. Для открытия другие типов файлов, таких как PDF или видео, вы можете выбрать другие предустановленные программы.

Доступен поиск, фильтр, сортировка, избранное, плейлисты, удобная навигационная панель. Присутствует возможность управлять своими файлами: переименовать, поделиться, удалить, добавить в избранное, создавать свои собственные видео и фотографии с камеры, создавать аудио-записи и др.