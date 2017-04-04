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Мои Медиа Файлы для Android

Мои Медиа Файлы 6.8 для Android

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Описание Мои Медиа Файлы 6.8 для AndroidОписание   Скачать Мои Медиа Файлы 6.8 для AndroidСКАЧАТЬ (3,07 Мб) Скриншоты Мои Медиа Файлы 6.8 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Мои Медиа Файлы 6.8 для AndroidСтатистика   Отзывы о Мои Медиа Файлы 6.8 для AndroidОтзывы (0)  
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4.43 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 4.43 из 5
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Мои Медиа Файлы - бесплатное Android-приложение с помощью которого можно смотреть ваше видео, слушать музыку, просматривать документы и изображения. Присутствует встроенный музыкальный плеер. Для аудио доступны песни, артисты, альбомы, жанры, записанные аудио, виджеты.

Также имеется интегрированный просмотрщик изображений (поддерживается GIF), текстовый обзорщик (TXT) с возможность копировать текст и делиться им с друзьями. Для открытия другие типов файлов, таких как PDF или видео, вы можете выбрать другие предустановленные программы.

Доступен поиск, фильтр, сортировка, избранное, плейлисты, удобная навигационная панель. Присутствует возможность управлять своими файлами: переименовать, поделиться, удалить, добавить в избранное, создавать свои собственные видео и фотографии с камеры, создавать аудио-записи и др.

Скриншоты Мои Медиа Файлы:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 1 381
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры - другое - Фото

Отзывы о программе Мои Медиа Файлы

Admin

Отзывов о программе Мои Медиа Файлы 6.8 для Android пока нет, можете добавить...

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