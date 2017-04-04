Kodi 16.1 для Android
Kodi - мобильная версия кроссплатформенного медиацентра с отличным графическим интерфейсом и удобным меню. С помощью программы можно легко просматривать фильмы, онлайн ТВ, подкасты, фотографии, слушать музыку
AIMP 2.50 Build 332 для Android
AIMP – мобильная версия популярного аудио проигрывателя. С плеером вы сможете прослушать большинство форматов: mp3, wav, ogg, flac, mp4, ape и др. 10-полосный эквалайзер позволит настроить звучание ваших любимых музыкальных стилей. Присутствуют виджеты
Загрузка музыки VK 2.4.0 для Android
Загрузка музыки VK - удобное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно искать, слушать и загружать музыку из популярной соцсети ВКонтакте
Zaycev.net 5.0.3 для Android
Зайцев.нет – скачивайте музыку с популярных ресурсов zaycev.net и Вконтакте без необходимости посещения. Присутствует поиск по названию песни, исполнителю, музыкальному жанру и другим критериям. Помимо этого, можно узнать биографию исполнителя, тексты
Vk Media Player 3.9 для Android
VK Media Player - приложение для портативных устройств под управлением Android, с помощью которого можно прослушивать музыку в социальной сети ВКонтакте. С помощью программы можно проигрывать аудио и видео файлы пользователя (в том числе из альбомов)
andLess 1.3.5 для Android
andLess - плеер для Android, позволяющий прослушивать музыку в формате lossless. Поддерживаются файлы FLAC/APE/MPC/WV, а также обычные MP3. Кроме этого поддерживаются плейлисты в формате CUE