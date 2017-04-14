WinNc для Windows

WinNc 7.8.0.0

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание WinNc 7.8.0.0Описание   Скачать WinNc 7.8.0.0СКАЧАТЬ (12,38 Мб) Скриншоты WinNc 7.8.0.0Скриншоты (5)   Статистика WinNc 7.8.0.0Статистика   Отзывы о WinNc 7.8.0.0Отзывы (2)  
Оцените программу!
3.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 3.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

WinNc - многофункциональный файловый менеджер, использующий те же функции клавиатуры и мыши, что и известной DOS файловый менеджер Norton Commander. Имеет два окна, функционирующих независимо друг от друга, и в которых можно получить доступ к информации на жестких дисках и FTP серверах. Можно подключиться к любому серверу и свободно скачивать и закачивать на него нужные файлы.

Приложение может стать неплохой заменой проводнику Windows. Предлагает стандартное и расширенное управление файлами.

Особенности программы:

  • Выбор визуальной темы и схемы WinNc
  • Изменение стиля вкладок
  • Изменение стиля прорисовки панелей
  • Запуск нескольких экземпляров программы
  • Работает со всеми популярными форматами
  • Встроенный FTP клиент
  • Отображение скорости копирования и перемещения файлов
  • Запись CD/DVD
  • Просмотрщик графических файлов
  • Сжатие данных
  • Проигрывает ролики и MP3 файлы
  • Конвертирование файлов формата WAV в MP3
  • Отображение системной информации
  • и многое другое
Что нового в WinNc 7.8.0.0?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты WinNc:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $36.20
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 373
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФайловые менеджеры

Отзывы о программе WinNc

Das про WinNc 7.6.0.0 [04-09-2016]

морды что бы у вас треснули от таких цен
| | Ответить

Рем про WinNc 7.1.0.0 [26-10-2015]

программа не плохая, но триал версия, почти все функции настройки не работают пока не купишь, цена с сайта программы RUB 2,253.89 , не жирновато ли будет? при наличии полностью бесплатных альтернатив?
1 | | Ответить

Читать все отзывы (2) / Добавить отзыв
скачать Adguard
ТОП-сегодня раздела "Файловые менеджеры"
 

Total Commander 9.0a

Total Commander - мощный и стабильный файловый менеджер для Windows. Total Commander продолжает добрую традицию двухпанельных файловых менеджеров, но отличается повышенным удобством и функциональностью, поддерживает плагины

Double Commander 0.7.8

Double Commander - набирающий популярность кросс-платформенный двухпанельный файловый менеджер с гибкими настройками "под себя" и поддержкой плагинов

SuperCopier 4.0.1.13

SuperCopier - приложение, основное назначение которого копировать или перемещать большие объемы данных в пределах нескольких дисков или локальной сети

FAR Manager 3.0 build 4900

FAR Manager - Файл-менеджер для Windows. Поддерживает длинные имена, корректно работает с русскими буквами (есть и перекодировщик WIN-KOI-ISO). Встроенный FTP-клиент, настройка панелей по своему вкусу, а также поддержка подключаемых плагинов

iFunBox 3.0 build 3109.1352

iFunBox - отличная альтернатива iTunes для доступа к файлам iOS-устройств. Позволяет просматривать содержимое, как данные отдельного внешнего накопителя, свободно переносить файлы между папками ПК и Apple-устройства и многое другое

Unreal Commander 2.02 build 1111 / 3.57 build 1205

Unreal Commander - бесплатный и мощный двухпанельный файловый менеджер. Может стать хорошей альтернативой всем известного Total Commander

 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

GPU-Z

ProgDVB

XviD4PSP

Opera

Adobe Flash Player

Snappy Driver Installer

NetTraffic

CheMax Rus

PicturesToExe

CheMax

Rufus

Weather Watcher Live

SiSoftware Sandra Lite

Viber

AIMP

Аура Леса - дневного и ночного

Балаболка

iTunes

Avidemux

uTorrent

 
 