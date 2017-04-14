SuperCopier - приложение, основное назначение которого копировать или перемещать большие объемы данных в пределах нескольких дисков или локальной сети

Double Commander - набирающий популярность кросс-платформенный двухпанельный файловый менеджер с гибкими настройками "под себя" и поддержкой плагинов

Total Commander - мощный и стабильный файловый менеджер для Windows. Total Commander продолжает добрую традицию двухпанельных файловых менеджеров, но отличается повышенным удобством и функциональностью, поддерживает плагины

FAR Manager 3.0 build 4900

FAR Manager - Файл-менеджер для Windows. Поддерживает длинные имена, корректно работает с русскими буквами (есть и перекодировщик WIN-KOI-ISO). Встроенный FTP-клиент, настройка панелей по своему вкусу, а также поддержка подключаемых плагинов

iFunBox 3.0 build 3109.1352

iFunBox - отличная альтернатива iTunes для доступа к файлам iOS-устройств. Позволяет просматривать содержимое, как данные отдельного внешнего накопителя, свободно переносить файлы между папками ПК и Apple-устройства и многое другое

Unreal Commander 2.02 build 1111 / 3.57 build 1205

Unreal Commander - бесплатный и мощный двухпанельный файловый менеджер. Может стать хорошей альтернативой всем известного Total Commander