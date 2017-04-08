Wise iPhone Care для Windows

Wise iPhone Care 4.0.0.0

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Описание Wise iPhone Care 4.0.0.0Описание   Скачать Wise iPhone Care 4.0.0.0СКАЧАТЬ (359 Кб) Скриншоты Wise iPhone Care 4.0.0.0Скриншоты (5)   Статистика Wise iPhone Care 4.0.0.0Статистика   Отзывы о Wise iPhone Care 4.0.0.0Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Wise iPhone Care - утилита для оптимизации и исправления различных проблем на iOS-устройствах (iPhone, IPad и IPod). Чистит реестр и удаляет ненужные файлы, тем самым увеличивая производительность и безопасность. Предлагает различные полезные и бесплатные инструменты для восстановления файлов, резервного копирования, быстрого поиска и т.д.

Особенности:

  • Два способа очистки: быстрая очистка и глубокая очистка.
  • Сканирование и удаление cookies, crash-логов, кэша, истории звонков, и других мусорных файлов.
  • Выбор определенных типов файлов для очистки.
  • Удаление всех мусорных файлов один клик.
  • Передача файлы с iPhone, IPad и IPod на ПК.
  • Управление 8 типами файлов: контакты, заметки, календарь, приложения, видео, закладки, фотографии и музыка.
  • Обнаружение и удаление дубликатов.
  • Объединение нескольких контактов в один.
  • Резервное копирование и восстановление данных IOS.
  • Блокирование рекламы на Pandora, YouTube, и т.п.
Скриншоты Wise iPhone Care:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $29,95
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 274
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМенеджеры - Внешние устройства

Отзывы о программе Wise iPhone Care

Admin

Отзывов о программе Wise iPhone Care 4.0.0.0 пока нет, можете добавить...

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