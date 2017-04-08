Samsung Kies 3.2.16044_2 / 2.6.4.16113 Samsung Kies - бесплатное приложение, с помощью которого можно быстро и легко синхронизировать данные между мобильными устройствами Samsung и ПК. Подключать устройства можно как USB-кабелем, так и с помощью беспроводного соединения (Wi-Fi, Bluetooth) Nokia PC Suite 7.1.180.94 Nokia PC Suite - Сборник фирменных приложений, в состав которого входят различные программы для использования их совместно с мобильными телефонами Nokia Wondershare MobileGo 7.0.0 Wondershare MobileGo - незаменимый инструмент, позволяющий пользователю эффективно управлять Android-смартфонами при помощи персонального компьютера. Приложение предоставляет возможность синхронизации через беспроводное соединение или по USB-кабелю

Samsung Smart Switch 4.1.16084_4 Samsung Smart Switch - полезный инструмент для владельцев смартфонов Samsung, с помощью которого можно быстро и легко осуществлять миграцию данных на новое устройство. Также умеет восстанавливать резервные копии с устройств Apple, BlackBerry и Nokia MOBILedit! Lite 9.0.0.21825 MOBILedit! - удобная и многофункциональная программа для управления мобильным телефоном с ПК посредством Bluetooth, ИК-порт или кабель. Позволяет переносить фотографии, музыку, отправлять SMS, принимать звонки и пр. Поддержка большинства марок телефонов Microsoft ActiveSync 4.5 Microsoft ActiveSync - бесплатная утилита от компании Microsoft, предназначенная для синхронизации различных мобильных устройств под управлением Windows Mobile с ПК. Поддерживается синхронизация через Wi-Fi, USB-кабель, Bluetooth или ИК соединение