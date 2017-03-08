Boomerang - бесплатное Android-приложение от разработчиков Instagram, которое позволяет запечатлеть забавные и неожиданные моменты из жизни, создать из них миниролик, автоматически прокручивающийся вперед и назад, а затем поделиться своим творением с друзьями в Instagram или на Facebook.
Пользоваться приложением очень просто - достаточно найти какой-то движущийся объект, навести на него камеру своего мобильного устройства и нажать одну единственную кнопку - Boomerang сделает десять последовательных снимков и создаст из них минивидео. Результат можно сохранить или отправить друзьям.
Ключевые особенности Boomerang:
- Поддержка фронтальной и основной камеры мобильного устройства.
- Простота использования приложения.
- Приложение делает 10 фото подряд и создает из них ускоренное видео, которое автоматически воспроизводится вперед и назад.
- Возможность делиться своими видео в Instagram и на Facebook.