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Boomerang для Android

Boomerang 1.4.5 для Android

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Описание Boomerang 1.4.5 для AndroidОписание   Скачать Boomerang 1.4.5 для AndroidСКАЧАТЬ (6,6 Мб) Скриншоты Boomerang 1.4.5 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Boomerang 1.4.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Boomerang 1.4.5 для AndroidОтзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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Boomerang -  бесплатное Android-приложение от разработчиков Instagram, которое позволяет запечатлеть забавные и неожиданные моменты из жизни, создать из них миниролик, автоматически прокручивающийся вперед и назад, а затем поделиться своим творением с друзьями в Instagram или на Facebook.

Пользоваться приложением очень просто - достаточно найти какой-то движущийся объект, навести на него камеру своего мобильного устройства и нажать одну единственную кнопку - Boomerang сделает десять последовательных снимков и создаст из них минивидео. Результат можно сохранить или отправить друзьям.

Ключевые особенности Boomerang:

  • Поддержка фронтальной и основной камеры мобильного устройства.
  • Простота использования приложения.
  • Приложение делает 10 фото подряд и создает из них ускоренное видео, которое автоматически воспроизводится вперед и назад.
  • Возможность делиться своими видео в Instagram и на Facebook.
Скриншоты Boomerang:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 5 827
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото - другое

Отзывы о программе Boomerang

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