Словари ABBYY Lingvo - полезное приложение для Android-смартфонов и планшетов, благодаря которому можно получить быстрый и точный перевод слов и целых фраз, путем формирования индивидуального набора словарей. Присутствует 11 бесплатных и более 200 премиум словарей для 20 различных языков.

Имеется возможность переводить слова с фотографии или скриншота, использовать встроенную видеокамеру устройства или более привычную клавиатуру. Для работы приложения не требуется подключение к сети Интернет.

Основные возможности программы Словари ABBYY Lingvo: