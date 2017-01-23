Словари ABBYY Lingvo - полезное приложение для Android-смартфонов и планшетов, благодаря которому можно получить быстрый и точный перевод слов и целых фраз, путем формирования индивидуального набора словарей. Присутствует 11 бесплатных и более 200 премиум словарей для 20 различных языков.
Имеется возможность переводить слова с фотографии или скриншота, использовать встроенную видеокамеру устройства или более привычную клавиатуру. Для работы приложения не требуется подключение к сети Интернет.
Основные возможности программы Словари ABBYY Lingvo:
- 11 бесплатных и более 200 премиум словарей.
- 20 наиболее популярных мировых языков.
- Перевод слов с фотографии или скриншота.
- Возможность формирования собственного набора словарей.
- Перевод любого слова в словарной статье.
- Наличие подсказок.
- История поиска и многое другое.