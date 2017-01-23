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Словари ABBYY Lingvo для Android

Словари ABBYY Lingvo 4.6.6 для Android

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Описание Словари ABBYY Lingvo 4.6.6 для AndroidОписание   Скачать Словари ABBYY Lingvo 4.6.6 для AndroidСКАЧАТЬ (33,89 Мб) Скриншоты Словари ABBYY Lingvo 4.6.6 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Словари ABBYY Lingvo 4.6.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о Словари ABBYY Lingvo 4.6.6 для AndroidОтзывы (0)  
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Словари ABBYY Lingvo - полезное приложение для Android-смартфонов и планшетов, благодаря которому можно получить быстрый и точный перевод слов и целых фраз, путем формирования индивидуального набора словарей. Присутствует 11 бесплатных и более 200 премиум словарей для 20 различных языков.

Имеется возможность переводить слова с фотографии или скриншота, использовать встроенную видеокамеру устройства или более привычную клавиатуру. Для работы приложения не требуется подключение к сети Интернет.

Основные возможности программы Словари ABBYY Lingvo:

  • 11 бесплатных и более 200 премиум словарей.
  • 20 наиболее популярных мировых языков.
  • Перевод слов с фотографии или скриншота.
  • Возможность формирования собственного набора словарей.
  • Перевод любого слова в словарной статье.
  • Наличие подсказок.
  • История поиска и многое другое.
Скриншоты Словари ABBYY Lingvo:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 635
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСловари - Языки

Отзывы о программе Словари ABBYY Lingvo

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