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ПДД Украина 2018 для Android

ПДД Украина 2018 2.4 для Android

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Описание ПДД Украина 2018 2.4 для AndroidОписание   Скачать ПДД Украина 2018 2.4 для AndroidСКАЧАТЬ (7,76 Мб) Скриншоты ПДД Украина 2018 2.4 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика ПДД Украина 2018 2.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о ПДД Украина 2018 2.4 для AndroidОтзывы (0)  
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4.33 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.33 из 5
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ПДД Украина 2018 - самые свежие официальные правила дорожного движения Украины актуальные на начало 2018 года, которые содержат все самые последние нововведения прошедшего 2017 года. Отличный инструмент при разрешении споров с сотрудниками государственной автоинспекции или при дорожно-транспортном происшествии.

Ключевые особенности ПДД Украина 2018:

  • Простой и доступный интерфейс.
  • Понятные и четкие иллюстрации.
  • Поиск по всем темам.
  • Поиск внутри выбранной темы.
  • Экзамен ПДД Украина 2017.
Скриншоты ПДД Украина 2018:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3 305
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбучающий софт - Законодательство - Авто
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Отзывы о программе ПДД Украина 2018

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