Dr. Safety для Android

Dr. Safety 2.1.1205 для Android

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Описание Dr. Safety 2.1.1205 для AndroidОписание   Скачать Dr. Safety 2.1.1205 для AndroidСКАЧАТЬ (22,4 Мб) Скриншоты Dr. Safety 2.1.1205 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Dr. Safety 2.1.1205 для AndroidСтатистика   Отзывы о Dr. Safety 2.1.1205 для AndroidОтзывы (0)  
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Dr. Safety - мобильная система защиты данных, которая основана на облачных технологиях и позволяет обнаруживать и удалять различные вредоносные приложения, а также обеспечивает конфиденциальность пользовательских данных и дает возможность найти телефон или планшет в случае утери или кражи.

Ключевые особенности Dr. Safety:

  • Сканирование установленных приложений и загруженных файлов.
  • Проверка параметров конфиденциальности на наличие уязвимостей.
  • Защита от утери.
  • Возможность блокирования звонков и SMS.
  • Блокирование вредоносных веб-сайтов.
  • Наличие инструментов оптимизации настроек конфиденциальности в сети Facebook.
  • Наличие уведомлений.
Что нового в Dr. Safety 2.1.1205 для Android?
  • Добавлена функция "Ускоритель системы".
Скриншоты Dr. Safety:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 795
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы, Spyware - Система

Отзывы о программе Dr. Safety

Admin

Отзывов о программе Dr. Safety 2.1.1205 для Android пока нет, можете добавить...

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