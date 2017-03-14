Оцените программу!

5.00 из 5, всего оценок - 1 Рейтинг программы - 5.00 из 5

1

2

3

4

5 Dr. Safety - мобильная система защиты данных, которая основана на облачных технологиях и позволяет обнаруживать и удалять различные вредоносные приложения, а также обеспечивает конфиденциальность пользовательских данных и дает возможность найти телефон или планшет в случае утери или кражи. Ключевые особенности Dr. Safety: Сканирование установленных приложений и загруженных файлов.

Проверка параметров конфиденциальности на наличие уязвимостей.

Защита от утери.

Возможность блокирования звонков и SMS.

Блокирование вредоносных веб-сайтов.

Наличие инструментов оптимизации настроек конфиденциальности в сети Facebook.

Наличие уведомлений. Что нового в Dr. Safety 2.1.1205 для Android?

Добавлена функция "Ускоритель системы".