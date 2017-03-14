Dr. Safety - мобильная система защиты данных, которая основана на облачных технологиях и позволяет обнаруживать и удалять различные вредоносные приложения, а также обеспечивает конфиденциальность пользовательских данных и дает возможность найти телефон или планшет в случае утери или кражи.
Ключевые особенности Dr. Safety:
- Сканирование установленных приложений и загруженных файлов.
- Проверка параметров конфиденциальности на наличие уязвимостей.
- Защита от утери.
- Возможность блокирования звонков и SMS.
- Блокирование вредоносных веб-сайтов.
- Наличие инструментов оптимизации настроек конфиденциальности в сети Facebook.
- Наличие уведомлений.