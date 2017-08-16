Duplicate Office File Remover - инструмент для поиска и последующего удаления дубликатов офисных документов на компьютере. В процессе работы на ПК (копирование, скачивание, перемещение, добавление и др.) диски могут заполниться одинаковыми копиями разнообразных документов MS Office (Word, Excel, PowerPoint и др.) и Acrobat Reader. Найти такие дубликаты в ручном режиме не так-то уж и просто, да и займет у Вас это много времени. При этом гарантии, что будут найдены все копии, нет абсолютно никакой.

В такой ситуации Вам поможет это приложение. Данный инструмент очень прост в настройке и управлении, позволяя избавиться от задублированных файлов в несколько простых действий. Сначала выберите диски или каталоги, где нужно искать копии, и запустите сканирование. Через некоторое время на вкладке результатов Вы увидите все дубликаты. Отметив ненужные, удалите их с помощью кнопки "Action-Remove".

Поддерживается работа с множеством типов офисных файлов: .pdf, .odt, .xls, .ppt, .doc, .csv, .wri и многими другими, полный перечень которых указан в настройках. Если же Вы используете какой-то специфический формат, которого нет в списке, то есть возможность редактирования списка и добавления нужного Вам расширения файла.

Таким образом, с Duplicate Office File Remover Вы избавитесь от дублирующихся офисных файлов на своем ПК, сделав его чище и упорядоченнее, а также освободите дополнительное пространство, которое пригодится Вам для других целей.