VeraCrypt - продвинутая программа для создания надежных зашифрованных хранилищ данных на Вашем ПК, где можно безопасно хранить секретную и приватную информацию. Здесь Вы можете создать простой зашифрованный контейнер, закодировать несистемный раздел (диск) или зашифровать раздел или весь диск с системой. Таким образом, Вы предотвратите неконтролируемый доступ к конфиденциальным файлам и защитите их от утечки или вирусной атаки.

Работать с приложением VeraCrypt достаточно удобно и просто благодаря качественно выполненной русификации и пошаговому мастеру настройки, который поможет выбрать правильные параметры на каждом этапе создания зашифрованного раздела. Для начала нужно определиться с видом носителя (контейнер или диск), потом выбрать тип (обычный или скрытый) и указать размещение тома или файла-контейнера. На следующем шаге требуется выбрать приемлемый для Вас алгоритм шифрования (AES, Serpent, Twofish или их комбинация) и алгоритм хеширования (SHA-512, SHA-256, Whirlpool). После этого останется только задать размер защищенного диска (если создаете файл).

Для того, чтобы посторонние лица не могли через VeraCrypt смонтировать и подключиться к зашифрованному диску, предусмотрена установка пароля, а также и вход по ключевому файлу. На заключительном этапе укажите тип файловой системы (для файлов) и приступите к разметке.

В довершение стоит отметить, что VeraCrypt можно установить в портативном виде, тогда эта утилита может быть помещена на любой съемный носитель и запускаться Вами без проблем на другом ПК.