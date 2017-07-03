VeraCrypt для Windows

VeraCrypt 1.21

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Описание VeraCrypt 1.21Описание   Скачать VeraCrypt 1.21СКАЧАТЬ (28,02 Мб) Скриншоты VeraCrypt 1.21Скриншоты (8)   Статистика VeraCrypt 1.21Статистика   Отзывы о VeraCrypt 1.21Отзывы (0)  
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4.76 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 4.76 из 5
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VeraCrypt - продвинутая программа для создания надежных зашифрованных хранилищ данных на Вашем ПК, где можно безопасно хранить секретную и приватную информацию. Здесь Вы можете создать простой зашифрованный контейнер, закодировать несистемный раздел (диск) или зашифровать раздел или весь диск с системой. Таким образом, Вы предотвратите неконтролируемый доступ к конфиденциальным файлам и защитите их от утечки или вирусной атаки.

Работать с приложением VeraCrypt достаточно удобно и просто благодаря качественно выполненной русификации и пошаговому мастеру настройки, который поможет выбрать правильные параметры на каждом этапе создания зашифрованного раздела. Для начала нужно определиться с видом носителя (контейнер или диск), потом выбрать тип (обычный или скрытый) и указать размещение тома или файла-контейнера. На следующем шаге требуется выбрать приемлемый для Вас алгоритм шифрования (AES, Serpent, Twofish или их комбинация) и алгоритм хеширования (SHA-512, SHA-256, Whirlpool). После этого останется только задать размер защищенного диска (если создаете файл).

Для того, чтобы посторонние лица не могли через VeraCrypt смонтировать и подключиться к зашифрованному диску, предусмотрена установка пароля, а также и вход по ключевому файлу. На заключительном этапе укажите тип файловой системы (для файлов) и приступите к разметке.

В довершение стоит отметить, что VeraCrypt можно установить в портативном виде, тогда эта утилита может быть помещена на любой съемный носитель и запускаться Вами без проблем на другом ПК.

Скриншоты VeraCrypt:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)11 / 2 218
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗащита данных - Шифрование
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Отзывы о программе VeraCrypt

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