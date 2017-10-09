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Microsoft Launcher для Android

Microsoft Launcher 3.8.1.36480 для Android

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Описание Microsoft Launcher 3.8.1.36480 для AndroidОписание   Скачать Microsoft Launcher 3.8.1.36480 для AndroidСКАЧАТЬ (9,6 Мб) Скриншоты Microsoft Launcher 3.8.1.36480 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Microsoft Launcher 3.8.1.36480 для AndroidСтатистика   Отзывы о Microsoft Launcher 3.8.1.36480 для AndroidОтзывы (0)  
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Microsoft Launcher (Preview) (Beta) - оболочка для Android-устройств, специально разработанная корпорацией Microsoft для более удобной и продуктивной работы с вашим мобильным гаджетом. Этот лаунчер оснащен своеобразным умным алгоритмом, который самостоятельно подстраивается на индивидуальные предпочтения пользователя: чем больше вы пользуетесь своим девайсом, тем лучше Arrow Launcher узнает ваши желания.

Этот персонализатор умеет сортировать приложения по частоте их использования, обеспечивает быстрый доступ к контактам и основным настройкам смартфона, позволяет использовать напоминания о важных событиях. Вообще создается впечатление, что разработчики Microsoft ориентировали свой продукт прежде всего на максимально удобный и комфортный поиск нужных файлов и информации на устройстве. Так, например, можно быстро переходить к избранным приложениям, последним фотографиям, пропущенным звонкам и др.

Ни и конечно, как и все лаунчеры, программа имеет достаточно широкие возможности визуального оформления рабочих столов гаджета, предлагает использование разнообразных виджетов, полностью настраивает расположение иконок и вспомогательных опций и т.д. Кроме того, стоит отметить высокую производительность лаунчера, который сочетает оптимальное соотношение скорости работы оболочки с умеренным потреблением ресурсов устройства и заряда аккумулятора, позволяя полноценно пользоваться гаджетом в течении всего дня. Продолжайте работать с приложением на ПК. Делайте снимки на устройстве и сразу же просматривайте их на компьютере или продолжайте редактировать на нем документы Office 365, связав свой телефон с ПК под управлением Windows

В целом, Microsoft Launcher достаточно интересная и необычная оболочка, которую разработчики обещают улучшать и развивать для более удобного и максимально продуктивного использования всех функций и возможностей вашего Android-устройства.

Скриншоты Microsoft Launcher:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 274
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПерсонализация
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