VIRUSfighter - антивирусная программа, обеспечивающая защиту вашего компьютера от вирусов и других вредоносных программ. Защищает ваш компьютер от новых и более ранних угроз, вирусов и других вредоносных программ от потери данных и программ.

Имеет дружественным пользователю интерфейс и очень легко устанавливается на компьютер. После работает незаметно в фоновом режиме, отслеживая угрозы. Каждый раз, когда происходит новое вторжение вируса, создается эффективная вакцина и автоматически устанавливается на компьютер - вам не нужно проводить никаких дополнительных действий.

Особенности: