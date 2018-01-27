VIRUSfighter для Windows

VIRUSfighter 7.5.161

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Описание VIRUSfighter 7.5.161Описание   Скачать VIRUSfighter 7.5.161СКАЧАТЬ (2,25 Мб) Скриншоты VIRUSfighter 7.5.161Скриншоты (7)   Статистика VIRUSfighter 7.5.161Статистика   Отзывы о VIRUSfighter 7.5.161Отзывы (0)  
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4.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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VIRUSfighter - антивирусная программа, обеспечивающая защиту вашего компьютера от вирусов и других вредоносных программ. Защищает ваш компьютер от новых и более ранних угроз, вирусов и других вредоносных программ от потери данных и программ.

Имеет дружественным пользователю интерфейс и очень легко устанавливается на компьютер. После работает незаметно в фоновом режиме, отслеживая угрозы. Каждый раз, когда происходит новое вторжение вируса, создается эффективная вакцина и автоматически устанавливается на компьютер - вам не нужно проводить никаких дополнительных действий.

Особенности:

  • Оптимизированный сканирующий механизм. Обеспечивает лучшую производительность при меньшем использовании системных ресурсов.
  • Три режима сканирования.
  • Файлы защиты обновляются по нескольку раз в день, защищая вас от новейших угроз.
  • Высокий уровень выявления угроз и подозрительных файлов.
  • Работает на компьютерах с несколькими учетными записями пользователей.
  • Белый список.
Скриншоты VIRUSfighter:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $44.99
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 139
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы
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Отзывы о программе VIRUSfighter

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