Словарь Ожегова 1.0.0.0
Словарь Ожегова - знаменитый толковый словарь русского языка для Windows Phone. В состав словаря входит около 40 тысяч словарных статей. Удобный переход между
Разговорник 1.3.0.1
Разговорник - приложение поможет в путешевствиях при общении с иностранцами. Программа позволяет общаться фразами на английском, немецком, Французском языках. Для
Словарь IЯ 1.7.0.0
Словарь IЯ - англо-русский и русско-английский словарь для Windows Phone. Что особенно радует в этой программе, словарь полностью офлайновый, все 100 тысяч словарных
Словарь Даля 1.0.0.0
Словарь Даля - электронная версия толкового словаря живого великорусского языка, составленного В.И Далем в середине XIX века. Является одним из наиболее полных (хотя
English-Russian 1.8.4.0
English-Russian - англо-русский и русско-английский оффлайновый переводчик для Windows Phone смартфонов. Набрав или вставив текст вы тут получаете его перевод.
T-Translator 7.4.0.0
T-Translator - переводчик для Windows Phone, позволяющий переводить с/на 89 языков. Можно переводить как по одному слову, так и целыми фразами. T-Translator