Translate.Ru - давно признанная система автоматического перевода текстов, поддерживающая полтора десятка самых распространенных языков. Но самое главное - для перевода не требуется подключение к интернету. То есть вы не платите за мобильный трафик, да и скорость перевода не зависит от скорости вашего мобильного интернета.

Переводчик PROMT позволяет переводить тексты SMS, электронных писем, страницы в интернете и даже тексты из других приложений Windows Phone смартфона. Вы можете установить дополнительные разговорники для путешественников, отправляясь в ту или иную страну.

Переводчик сохраняет историю переведенных слов и фраз, позволяя быстро найти нужный вам перевод. Помимо собственно перевода Translate.Ru имеет в своем составе словарный модуль, показывающий подробную справку по переводу с транскрипцией и правильным иностранного произношением слова.