Translate.Ru для Windows Phone

Translate.Ru 1.1.0.66

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Описание Translate.Ru 1.1.0.66Описание   Скачать Translate.Ru 1.1.0.66СКАЧАТЬ (58,61 Мб) Скриншоты Translate.Ru 1.1.0.66Скриншоты (8)   Статистика Translate.Ru 1.1.0.66Статистика   Отзывы о Translate.Ru 1.1.0.66Отзывы (0)  
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Translate.Ru - давно признанная система автоматического перевода текстов, поддерживающая полтора десятка самых распространенных языков. Но самое главное - для перевода не требуется подключение к интернету. То есть вы не платите за мобильный трафик, да и скорость перевода не зависит от скорости вашего мобильного интернета.

Переводчик PROMT позволяет переводить тексты SMS, электронных писем, страницы в интернете и даже тексты из других приложений Windows Phone смартфона. Вы можете установить дополнительные разговорники для путешественников, отправляясь в ту или иную страну.

Переводчик сохраняет историю переведенных слов и фраз, позволяя быстро найти нужный вам перевод. Помимо собственно перевода Translate.Ru имеет в своем составе словарный модуль, показывающий подробную справку по переводу с транскрипцией и правильным иностранного произношением слова.

Скриншоты Translate.Ru:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows Phone 10 Mobile, 8.1 Blue, 8 Apollo
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 356
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСловари - Языки - Переводчики
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