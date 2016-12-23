Signal Private Messenger - приложение для безопасного обмена информацией при голосовом общении или текстовой SMS/MMS-переписке, обеспечивающее надежный уровень защиты конфиденциальности личных данных. Теперь ни одна Ваша фраза не станет достоянием правительственных служб и хакерских групп, а значит можно не переживать за свою приватность.

В Signal Private Messenger используются мощные криптографические алгоритмы шифрования передаваемых данных. Пройдя простую регистрацию (нужно указать страну своего пребывания и номер телефона, на который будет отправлено SMS-сообщение с кодом активации и привязки устройства к аккаунту), Вам останется только указать Signal Private Messenger как приложение по умолчанию для отправки SMS/MMS-сообщений и совершения звонков.

Для общения в защищенном режиме Signal Private Messenger должен быть установлен на устройствах обоих собеседников. Если же у кого-то этот клиент отсутствует, то будет показано уведомление с предложением скачать и установить его.

Интерфейс приложения очень прост и знаком каждому пользователю смартфона или планшета. Вы переходите в адресную книгу, выбираете абонента, нажимаете на иконку карандаша для отправки сообщения или на иконку телефонной трубки для совершения звонка.

В общем, все достаточно просто и легко, но самое главное, что Вы надежно защищены от утечки персональной информации, гарантировав личную цифровую конфиденциальность.