Windows 10 Firewall Control для Windows

Windows 10 Firewall Control 8.1.0.16

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Описание Windows 10 Firewall Control 8.1.0.16Описание   Скачать Windows 10 Firewall Control 8.1.0.16СКАЧАТЬ (3,94 Мб) Скриншоты Windows 10 Firewall Control 8.1.0.16Скриншоты (5)   Статистика Windows 10 Firewall Control 8.1.0.16Статистика   Отзывы о Windows 10 Firewall Control 8.1.0.16Отзывы (1)  
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Windows 10 Firewall Control - простой в использовании инструмент для управления приложениями и мониторинга сетевой активности, предлагающий дополнительные фильтры для управления доступом программ к сети и Интернету.

Программа усиливает защиту родного брандмауэра Windows и ведет подробное протоколирование и отчетность сетевой активности любого приложения. Присутствует большой набор шаблонов распределения прав доступа для любых приложений, благодаря чему пользователь может буквально в несколько кликов менять настройки безопасности для каждого в отдельности приложения.

Ключевые особенности:

  • Полная совместимость со всеми версиями Windows (от Windows XP до Windows 10).
  • Защита от входящих и исходящих сетевых угроз.
  • Наличие сетевых зон на основе управления разрешением доступа.
  • Интеграция в проводник Windows.
  • Подробное протоколирование и отчетность сетевой активности любого приложения.
  • Наличие мгновенных уведомлений о заблокированных действиях приложений.
  • Управление переадресацией портов.
  • Настройка безопасности для каждого приложения;
  • Поддержка IPv6.
Скриншоты Windows 10 Firewall Control:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 687
Разработчик
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Категории программыУчет и контроль трафика - Firewalls
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Отзывы о программе Windows 10 Firewall Control

Саша про Windows 10 Firewall Control 7.3.11.3 [08-10-2016]

Бальная на голову программа. Сделала мне на 8.1, так что firefox v49 не то чтобы не заходил на какие либо сайты. А ВООБЩЕ БЕЗ ОКНА ВИСЕЛ В ПРОЦЕССАХ. После того как я начал редактировать ее настройки. Удаление из списка всего ПО не помогло. Пришлось снести и перезагрузить ПК. И лиса снова забегала.
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