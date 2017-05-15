NetWorx 6.0.3 / 5.5.5 Free
NetWorx - утилита, ведущая учет вашего интернет-трафика и мониторинг скорости интернет-подключения. Предлагает удобную статистику, графики и отчеты. Поддерживает
NetTraffic 1.38.4
NetTraffic - небольшая полезная утилита для мониторинга сетевого трафика и учета статистики на выбранных интерфейсах
NetworkTrafficView 2.06
NetworkTrafficView - удобный инструмент сетевого мониторинга, который перехватывает пакеты, проходящие через сетевой адаптер, и отображает общую статистику о сетевом
NetBalancer 9.9.4
NetBalancer - небольшая программа для контроля и управления интернет-трафиком на ПК. Можно задавать лимит скорости на прием/отдачу, выставлять приоритеты или
NetLimiter Pro 3.0.0.11 / 4.0.30.0
NetLimiter - эффективная утилита для контроля и управления сетевым трафиком, с возможностью настройки скорости потока данных. Присутствует исчерпывающая статистика
BWMeter 7.3.0
BWMeter — мощная утилита для графического отображения и подсчета трафика, передаваемого по вашей локальной сети