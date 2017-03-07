Bitdefender Rescue CD для Windows

Bitdefender Rescue CD 27.01.2017

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Описание Bitdefender Rescue CD 27.01.2017Описание   Скачать Bitdefender Rescue CD 27.01.2017СКАЧАТЬ (667 Мб) Скриншоты Bitdefender Rescue CD 27.01.2017Скриншоты (5)   Статистика Bitdefender Rescue CD 27.01.2017Статистика   Отзывы о Bitdefender Rescue CD 27.01.2017Отзывы (0)  
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Bitdefender Rescue CD - аварийный антивирусный загрузочный диск, предназначенный для сканирования и удаления вирусов с компьютера, когда операционная система не загружается или работает неправильно, и восстановления операционной системы после вирусной атаки.

Сканирует и удаляет вирусы и другое вредоносное ПО на всех жестких дисках до того, как загрузится операционная система, тем самым предотвращает запуск руткитов и вредоносного ПО, что облегчает обнаружение кода вирусов по сигнатурам.

Обновление вирусных сигнатур проходит в автоматическом режиме при каждом новом запуске диска BitDefender Rescue CD.

Как создать загрузочный Bitdefender Rescue CD:

  • Скачайте загрузочный ISO-образ.
  • Используя программу для записи CD/DVD дисков, запишите образ на CD или DVD носитель.
  • Вы можете сделать загрузочный USB-носитель.
  • Вставьте загрузочный диск в CD/DVD привод или внешний носитель в USB-порт и загрузите компьютер, выбрав загрузку с CD/DVD/USB носителя.
  • Выберите язык, на котором загрузиться графический режим Bitdefender Rescue CD (доступны: английский, немецкий, французский, румынский, испанский).
  • После этого запуститься мастер удаления, который поэтапно поможет обнаружить и удалить вирусы и другие угрозы на вашей системе.
  • Первый этап - загрузка последних обновлений.
  • После того, как вирусные базы полностью обновятся, автоматически запустится интерфейс антивирусного сканера Bitdefender, и автоматически начнется сканирование жесткого диска на вирусы и другие вредоносные программы.

После сканирования будет предложено воспользоваться дополнительными инструментами: файловый менеджер, текстовый редактор, калькулятор, менеджер процессов, почтовый клиент, браузер и т.п. Имеются инструмент для жесткого закрытия приложений, интегрированные инструменты для создания образов разделов и восстановления из образа, набор утилит для админов, инструменты для управления сетевыми конфигурациями, конфигурациями WIFI и др.

Скриншоты Bitdefender Rescue CD:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 292
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВосстановление данных - Антивирусы

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