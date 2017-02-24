RoadAR - удобное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое станет незаменимым помощником водителя на дороге, превращая его мобильное устройство в видеорегистратор и антирадар.

Приложение умеет распознавать дорожные знаки, заблаговременно предупреждая водителя о превышении скорости, предстоящих опасных поворотах и изменениях дорожной ситуации, постоянно контролирует скорость движения автомобиля и анализирует поведение водителя, информирует владельца о стационарных камерах контроля скорости, а также предоставляет возможность записывать видео и быстро заливать ролик на YouTube.

Ключевые особенности RoadAR: