RoadAR - удобное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое станет незаменимым помощником водителя на дороге, превращая его мобильное устройство в видеорегистратор и антирадар.
Приложение умеет распознавать дорожные знаки, заблаговременно предупреждая водителя о превышении скорости, предстоящих опасных поворотах и изменениях дорожной ситуации, постоянно контролирует скорость движения автомобиля и анализирует поведение водителя, информирует владельца о стационарных камерах контроля скорости, а также предоставляет возможность записывать видео и быстро заливать ролик на YouTube.
Ключевые особенности RoadAR:
Сочетание функций видеорегистратора и антирадара.
Предупреждение о камерах наблюдения.
Распознавание дорожных знаков.
Заблаговременное предупреждение водителя о изменении дорожной ситуации.
Запись видео и возможность быстрой отправки его на YouTube.
Отображение текущего месторасположения и дальнейшего маршрута.
Выбор качества видеозаписи, разрешения, длительности, количества кадров в секунду.