Программы для Android » Навигация, GPS » GPS » RoadAR 1.7.13 для Android
RoadAR для Android

RoadAR 1.7.13 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание RoadAR 1.7.13 для AndroidОписание   Скачать RoadAR 1.7.13 для AndroidСКАЧАТЬ (16,19 Мб) Скриншоты RoadAR 1.7.13 для AndroidСкриншоты (10)   Статистика RoadAR 1.7.13 для AndroidСтатистика   Отзывы о RoadAR 1.7.13 для AndroidОтзывы (1)  
Оцените программу!
4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

RoadAR - удобное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое станет незаменимым помощником водителя на дороге, превращая его мобильное устройство в видеорегистратор и антирадар.

Приложение умеет распознавать дорожные знаки, заблаговременно предупреждая водителя о превышении скорости, предстоящих опасных поворотах и изменениях дорожной ситуации, постоянно контролирует скорость движения автомобиля и анализирует поведение водителя, информирует владельца о стационарных камерах контроля скорости, а также предоставляет возможность записывать видео и быстро заливать ролик на YouTube.

Ключевые особенности RoadAR:

  • Сочетание функций видеорегистратора и антирадара.
  • Предупреждение о камерах наблюдения.
  • Распознавание дорожных знаков.
  • Заблаговременное предупреждение водителя о изменении дорожной ситуации.
  • Запись видео и возможность быстрой отправки его на YouTube.
  • Отображение текущего месторасположения и дальнейшего маршрута.
  • Выбор качества видеозаписи, разрешения, длительности, количества кадров в секунду.
  • Автоматическая компенсация экспозиции.
  • Возможность работы в фоновом режиме.
  • Выбор предпочитаемого картографического сервиса.
  • Отображение мини карты и многое другое.
Что нового в RoadAR 1.7.13 для Android?
  • Возможность смены камеры.
  • Возможность задать режим фокусировки.
  • Улучшение работы автоматического старта/остановки приложения.
  • Добавлен магазин с фирменными держателями Onetto со специальной скидкой для пользователей приложения RoadAR.
  • Различные исправления и улучшения.
Скриншоты RoadAR:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 1 431
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыGPS - Карты - Авто
 Программа RoadAR отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе RoadAR

Вячеслав про RoadAR 1.7.11 для Android [02-08-2016]

Установил последнюю версию 1.7.11, не распознаёт знаки, молчит, настройки все включил, GPS работает, спутники видит, нахожусь в Украине. Почему? Что не так?
| 11 | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

X-plore

Angry Birds Space

Talking Ben the Dog

SimCity BuildIt

SofaScore

FBReader

Angry Birds Rio

MyScore

Fruit Nibblers

AppMgr III (App 2 SD)

Booking.com

WebMoney Keeper

World of Tanks Blitz

Avast Mobile Security & Antivirus

World of Tanks Assistant

AIMP

Герои Стихий

Temple Run 2

SoundHound

BlaBlaCar

 
 