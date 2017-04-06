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Apple Music для Android

Apple Music 2.0.0 для Android

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Описание Apple Music 2.0.0 для AndroidОписание   Скачать Apple Music 2.0.0 для AndroidСКАЧАТЬ (35,5 Мб) Скриншоты Apple Music 2.0.0 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Apple Music 2.0.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Apple Music 2.0.0 для AndroidОтзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
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Apple Music - официальный клиент музыкального сервиса от Apple для мобильных устройств на базе Android, благодаря которому пользователь сможет получить доступ к обширной коллекции музыки и видеоклипов.

Присутствует огромное количество разнообразных плейлистов, радиостанций, имеется встроенный поиск, рекомендации от музыкальных экспертов, возможность следить за публикациями любимых артистов в специальной ленте и многое другое.

Основные возможности программы:

  • Доступ к обширной коллекции музыки и видеоклипов.
  • Огромное количество разнообразных плейлистов и радиостанций.
  • Встроенный поиск.
  • Рекомендации от музыкальных экспертов.
  • Возможность следить за новостями любимых артистов в ленте Connect.
  • Доступ к музыкальным новинкам.
Что нового в Apple Music 2.0.0 для Android?

Простота и понятность нового дизайна Apple Music:

  • Экран «Исполняется». Просмотр текстов песен во время прослушивания.
  • Раздел «Медиатека». Удобная навигация и доступ к загруженной музыке даже офлайн.
  • Раздел «Для вас». Персональные рекомендации: плейлисты, альбомы и многое другое.
  • Раздел «Обзор». Музыкальные новинки и плейлисты для любого занятия и настроения.
  • Раздел «Радио». Шоу Beats 1 и радиостанции разных жанров.
Скриншоты Apple Music:

Статус программы Условно-бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 621
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры - Радио

Отзывы о программе Apple Music

Admin

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