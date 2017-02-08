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Ingress для Android

Ingress 1.113.0 для Android

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Описание Ingress 1.113.0 для AndroidОписание   Скачать Ingress 1.113.0 для AndroidСКАЧАТЬ (42,93 Мб) Скриншоты Ingress 1.113.0 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Ingress 1.113.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Ingress 1.113.0 для AndroidОтзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Ingress - многопользовательская ролевая онлайн-игра с дополненной реальностью для мобильных устройств на базе Android, в которой окружающие улицы, дома и памятники превращаются в декорации для игры планетарного масштаба.

Игроку необходимо присоединиться к одной из противоборствующих фракций: Просвещенным или Сопротивлению, каждая из которых преследует свои цели. Просвещенные пытаются всеми силами помочь Шейперам проникнуть на Землю, тогда как Сопротивление защищает нашу планету от инопланетного вторжения.

Обе фракции пытаются захватить порталы (формирующиеся в различных публичных местах, например памятники, музеи и пр.) и установить резонаторы, для генерации большего количества энергии. Три, связанных между собой, портала, образуют между собой в пространстве энергетическое поле, защищающее от Шейперов.

Каждому игроку после регистрации становится доступна карта, на которой отмечено местоположение близлежащих порталов. Игроку необходимо отправиться к ним и попытаться взломать. В случае успешного взлома игроку предоставляются различные предметы, как например ключи, резонаторы и др.

Также на порталы можно вешать щиты, которые уменьшают вероятность взлома. Кроме этого присутствует возможность самому создавать порталы. Определяйтесь на чьей вы стороне и вступайте в эпичную схватку, на кону которой будущее всей цивилизации.

Скриншоты Ingress:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 188
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРолевые, RPG

Отзывы о программе Ingress

Sss про Ingress 1.86.1 для Android [11-11-2015]

Очешуенно! лучший ролевик времен нано техники. конечно есть минусы, недоработки, но плевать. идея супер. скоро наверняка дошлифуют до суперски. качайте все! с этого сайта)
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