Учет клиентов в салоне красоты 1.32 Описание СКАЧАТЬ ( 15 Мб) Скриншоты (3) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 Учет клиентов в салоне красоты - программное решение учета клиентов в салоне красоты, парикмахерской, SPA центре, солярии или студии загара. Основные преимущества и достоинства программы Учет клиентов в салоне красоты: Учет клиентов в салоне красоты, парикмахерской, SPA центре, солярии, студии загара

Расписание записи клиентов

График работы сотрудников

Учет заказов клиентов

Учет продаж услуг и товаров

Учет оплат Что нового в Учет клиентов в салоне красоты 1.32?

общее ускорение работы программы Скриншоты Учет клиентов в салоне красоты: Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 2000 Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7 Интерфейс Русский Закачек (сегодня/всего) 0 / 115 Разработчик YuKoSoft Последнее обновление 10.02.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Ведение дел Отзывы о программе Учет клиентов в салоне красоты Admin Отзывов о программе Учет клиентов в салоне красоты 1.32 пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости