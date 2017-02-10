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Учет клиентов в салоне красоты 1.32
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Учет клиентов в салоне красоты - программное решение учета клиентов в салоне красоты, парикмахерской, SPA центре, солярии или студии загара.
Основные преимущества и достоинства программы Учет клиентов в салоне красоты:
- Учет клиентов в салоне красоты, парикмахерской, SPA центре, солярии, студии загара
- Расписание записи клиентов
- График работы сотрудников
- Учет заказов клиентов
- Учет продаж услуг и товаров
- Учет оплат
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|Что нового в Учет клиентов в салоне красоты 1.32?
общее ускорение работы программы
|Скриншоты Учет клиентов в салоне красоты:
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Отзывы о программе Учет клиентов в салоне красоты
Admin
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