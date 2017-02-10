Учет клиентов и продаж 1.32 Описание СКАЧАТЬ ( 13,53 Мб) Скриншоты (19) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 Учет клиентов и продаж - программа для учета клиентов и продаж. Позволяет вести учет продаж товаров, учет договоров, выставление счетов и т.п. Ведет журнал событий и запланированных дел. Есть возможность многопользовательской работы с приложением. Особенности программы: Учет клиентов юридических и физических лиц.

Учет контактных лиц клиентов.

Ведение журнала событий и запланированных дел с автоматическим напоминанием.

Создание договоров. Учет сроков окончания договоров. Формирование печатной формы договора.

Выставление счета по договору или напрямую клиенту. Формирование печатной формы счета на оплату и счет-фактуры.

Прием платежей по счетам. Частичная оплата счета. Оплата счета несколькими платежами.

Ведение справочника товаров и услуг с разделением по категориям. Прайс-листы.

Многопользовательская работа с программой. Единая база данных.

Изменение структуры таблиц базы данных. Добавление новых свойств и удаление ненужных. Переименование свойств.

Редактор дизайна форм. Перетаскивание полей в любое место, создание своего вида формы.

Редактор печатных форм. Создание своих печатных форм.

Получение изображения с WEB камеры. Что нового в Учет клиентов и продаж 1.32?

общее ускорение работы программы Скриншоты Учет клиентов и продаж: Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 2000 руб. Ограничение в работе программы 60 запусков Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7 Интерфейс Русский Закачек (сегодня/всего) 1 / 310 Разработчик YuKoSoft Последнее обновление 10.02.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Ведение дел Отзывы о программе Учет клиентов и продаж Admin Отзывов о программе Учет клиентов и продаж 1.32 пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости