Учет клиентов и продаж - программа для учета клиентов и продаж. Позволяет вести учет продаж товаров, учет договоров, выставление счетов и т.п. Ведет журнал событий и запланированных дел. Есть возможность многопользовательской работы с приложением.
Особенности программы:
Учет клиентов юридических и физических лиц.
Учет контактных лиц клиентов.
Ведение журнала событий и запланированных дел с автоматическим напоминанием.
Создание договоров. Учет сроков окончания договоров. Формирование печатной формы договора.
Выставление счета по договору или напрямую клиенту. Формирование печатной формы счета на оплату и счет-фактуры.
Прием платежей по счетам. Частичная оплата счета. Оплата счета несколькими платежами.
Ведение справочника товаров и услуг с разделением по категориям. Прайс-листы.
Многопользовательская работа с программой. Единая база данных.
Изменение структуры таблиц базы данных. Добавление новых свойств и удаление ненужных. Переименование свойств.
Редактор дизайна форм. Перетаскивание полей в любое место, создание своего вида формы.
Редактор печатных форм. Создание своих печатных форм.
Получение изображения с WEB камеры.
Что нового в Учет клиентов и продаж 1.32? общее ускорение работы программы