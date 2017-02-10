Программы для Windows » Деловые программы » Ведение дел » Учет клиентов и продаж 1.32
Учет клиентов и продаж для Windows

Учет клиентов и продаж 1.32

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Учет клиентов и продаж 1.32Описание   Скачать Учет клиентов и продаж 1.32СКАЧАТЬ (13,53 Мб) Скриншоты Учет клиентов и продаж 1.32Скриншоты (19)   Статистика Учет клиентов и продаж 1.32Статистика   Отзывы о Учет клиентов и продаж 1.32Отзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Учет клиентов и продаж - программа для учета клиентов и продаж. Позволяет вести учет продаж товаров, учет договоров, выставление счетов и т.п. Ведет журнал событий и запланированных дел. Есть возможность многопользовательской работы с приложением.

Особенности программы:

  • Учет клиентов юридических и физических лиц.
  • Учет контактных лиц клиентов.
  • Ведение журнала событий и запланированных дел с автоматическим напоминанием.
  • Создание договоров. Учет сроков окончания договоров. Формирование печатной формы договора.
  • Выставление счета по договору или напрямую клиенту. Формирование печатной формы счета на оплату и счет-фактуры.
  • Прием платежей по счетам. Частичная оплата счета. Оплата счета несколькими платежами.
  • Ведение справочника товаров и услуг с разделением по категориям. Прайс-листы.
  • Многопользовательская работа с программой. Единая база данных.
  • Изменение структуры таблиц базы данных. Добавление новых свойств и удаление ненужных. Переименование свойств.
  • Редактор дизайна форм. Перетаскивание полей в любое место, создание своего вида формы.
  • Редактор печатных форм. Создание своих печатных форм.
  • Получение изображения с WEB камеры.
Что нового в Учет клиентов и продаж 1.32?
общее ускорение работы программы
Скриншоты Учет клиентов и продаж:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 2000 руб.
Ограничение в работе программы60 запусков
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 310
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВедение дел

Отзывы о программе Учет клиентов и продаж

Admin

Отзывов о программе Учет клиентов и продаж 1.32 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

CheMax Rus

Hard Disk Sentinel

Opera

ACE Stream

Virtual DJ

Kodi

K-Lite Codec Pack

GPU-Z

Балаболка

XviD4PSP

Skype

Rufus

ESET NOD32 Антивирус

FL Studio (FruityLoops)

ESET NOD32 Smart Security

Unchecky

Mozilla Firefox

ParkControl

ArtMoney

Google Chrome

 
 