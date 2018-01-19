DiffPDF - программа для сравнения двух файлов PDF. Используется для сравнения двух файлов PDF текстуально или визуально. Может быть использована для сравнения разного рода книг, в которых более 500 страниц.

PDF файлы могут быть загружены с помощью графического интерфейса, с помощью перетаскивания файлов или через командную строку. Сравнения могут быть сделаны на основе текста, независимо от расположения или на основе внешнего вида (идет сравнение шрифтов, цвета, макета диаграмм, изображений и т.д.). По умолчанию слова сравниваются на каждой паре страниц, но также поддерживается сравнение по одному символу (например, для логографических языков).

Особенности DiffPDF: