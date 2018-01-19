DiffPDF для Windows

DiffPDF 5.7.0

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Описание DiffPDF 5.7.0Описание   Скачать DiffPDF 5.7.0СКАЧАТЬ (20,97 Мб) Скриншоты DiffPDF 5.7.0Скриншоты (3)   Статистика DiffPDF 5.7.0Статистика   Отзывы о DiffPDF 5.7.0Отзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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DiffPDF - программа для сравнения двух файлов PDF. Используется для сравнения двух файлов PDF текстуально или визуально. Может быть использована для сравнения разного рода книг, в которых более 500 страниц.

PDF файлы могут быть загружены с помощью графического интерфейса, с помощью перетаскивания файлов или через командную строку. Сравнения могут быть сделаны на основе текста, независимо от расположения или на основе внешнего вида (идет сравнение шрифтов, цвета, макета диаграмм, изображений и т.д.). По умолчанию слова сравниваются на каждой паре страниц, но также поддерживается сравнение по одному символу (например, для логографических языков).

Особенности DiffPDF:

  • Три режима для сравнения PDF-документов: текстовой, символьный и визуальный.
  • Может не только искать различия в текстах или диаграммах, но и различия на уровне форматирования PDF-документов.
  • Возможность сравнивать и внешний вид.
  • Может сравнивать определённые страницы, или страницы в определённых диапазонах.
  • Визуальный просмотр результатов сравнения.
  • Лог сравнения может быть просмотрен или скопирован в буфер обмена.
  • Поддержка перетаскивания.
  • Исправление ошибок.
Скриншоты DiffPDF:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $140.00
Ограничение в работе программы20 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 299
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPDF
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Отзывы о программе DiffPDF

бухгалтер про DiffPDF 5.5.2 [29-12-2015]

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