FastRawViewer для Windows

FastRawViewer 1.4.1.1122

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Описание FastRawViewer 1.4.1.1122Описание   Скачать FastRawViewer 1.4.1.1122СКАЧАТЬ (23,8 Мб) Скриншоты FastRawViewer 1.4.1.1122Скриншоты (5)   Статистика FastRawViewer 1.4.1.1122Статистика   Отзывы о FastRawViewer 1.4.1.1122Отзывы (0)  
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3.00 из 5, всего оценок - 1
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FastRawViewer - специализированная программа для быстрого и удобного просмотра фотографий в формате RAW. Кроме самого просмотра, это приложение позволяет выполнять технический анализ снимка, проводить базовую коррекцию изображения, сортировать кадры, отбирать для хранения нужные картинки и многое другое. Безусловно, такие возможности FastRawViewer по достоинству оценят все, кто любит заниматься качественной и профессиональной фотографией (поддерживается более 800 популярных и не очень моделей цифровых камер).

Основные характеристики FastRawViewer:

  • Поддержка практически всех существующих форматов RAW, включая полученные конвертацией в DNG.
  • Возможность быстрого просмотра любых JPEG (в том числе, JPEG встроенный в RAW, JPEG снятый в режиме RAW+ JPEG и др.).
  • Отображение реальной гистограммы RAW.
  • Быстрая скорость обработки и показа RAW-файлов.
  • Удобная работа с изображениями, снятыми в режиме RAW+JPEG
  • Чтение файлов непосредственно с любого носителя, включая карточку памяти камеры.
  • Быстрый визуальный и технический анализ кадра.
  • Возможность коррекции экспозиции и баланса белого при работе с файлами RAW.
  • Пакетный режим обработки нескольких кадров одновременно с заданными настройками.
  • Настройка горячих клавиш управления и многое другое.

В общем, если Вы тратите много времени на обработку своих уникальных RAW-фотографий, то советуем обратить внимание на FastRawViewer, с помощью которой Вы существенно ускорите просмотр, сортировку и обработку данных, сэкономив время на новые интересные фотоснимки.

Скриншоты FastRawViewer:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 888 руб.
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 207
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПросмотр
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Отзывы о программе FastRawViewer

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