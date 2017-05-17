FastRawViewer - специализированная программа для быстрого и удобного просмотра фотографий в формате RAW. Кроме самого просмотра, это приложение позволяет выполнять технический анализ снимка, проводить базовую коррекцию изображения, сортировать кадры, отбирать для хранения нужные картинки и многое другое. Безусловно, такие возможности FastRawViewer по достоинству оценят все, кто любит заниматься качественной и профессиональной фотографией (поддерживается более 800 популярных и не очень моделей цифровых камер).

Основные характеристики FastRawViewer:

Поддержка практически всех существующих форматов RAW, включая полученные конвертацией в DNG.

Возможность быстрого просмотра любых JPEG (в том числе, JPEG встроенный в RAW, JPEG снятый в режиме RAW+ JPEG и др.).

Отображение реальной гистограммы RAW.

Быстрая скорость обработки и показа RAW-файлов.

Удобная работа с изображениями, снятыми в режиме RAW+JPEG

Чтение файлов непосредственно с любого носителя, включая карточку памяти камеры.

Быстрый визуальный и технический анализ кадра.

Возможность коррекции экспозиции и баланса белого при работе с файлами RAW.

Пакетный режим обработки нескольких кадров одновременно с заданными настройками.

Настройка горячих клавиш управления и многое другое.

В общем, если Вы тратите много времени на обработку своих уникальных RAW-фотографий, то советуем обратить внимание на FastRawViewer, с помощью которой Вы существенно ускорите просмотр, сортировку и обработку данных, сэкономив время на новые интересные фотоснимки.