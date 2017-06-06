EasyUEFI - удобная утилита для редактирования загрузочного меню операционных систем Windows на основе EFI/UEFI. Технология UEFI все чаще используется разработчиками и производителями ПК как замена известного всем интерфейса BIOS, позволяя более гибко и тонко управлять параметрами запуска операционки.

Этот инструмент дает возможность комфортно добавить новые записи в загрузочное меню, создать их резервные копии, отредактировать текущие или вообще удалить ненужные. Кроме того, есть такой режим, как запуск операционки с требуемыми параметрами, при этом запуск может быть как разовым, так и на постоянной основе.

Конечно, эта программа рассчитана на пользователей, которые уже имеют некоторый опыт работы с загрузочным меню Windows, т.к. даже самые незначительные необдуманные действия могут привести к проблемам в запуске ОС или сбоях в ее работе. Зато продвинутые пользователи имеют возможность создавать свои собственные сборки загрузочного диска для операционки Windows на основе WinPE, что может пригодиться для восстановления поврежденной системы.