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Авто Видеорегистратор AVR для Android

Авто Видеорегистратор AVR 6.1.112 для Android

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Описание Авто Видеорегистратор AVR 6.1.112 для AndroidОписание   Скачать Авто Видеорегистратор AVR 6.1.112 для AndroidСКАЧАТЬ (3,15 Мб) Скриншоты Авто Видеорегистратор AVR 6.1.112 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Авто Видеорегистратор AVR 6.1.112 для AndroidСтатистика   Отзывы о Авто Видеорегистратор AVR 6.1.112 для AndroidОтзывы (1)  
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Авто Видеорегистратор AVR - бесплатное и простое в эксплуатации приложение для Android-смартфонов и планшетов, представляющее собой удобный автомобильный видеорегистратор, который предлагает пользователю большое количество разнообразных функций, как например настройки качества записи, просмотр сохраненных записей, индикация скорости движения автомобиля, вызов навигатора, автофокус, стабилизация видеозаписи и многое другое.

Основные возможности Авто Видеорегистратор AVR:

  • Запись видео даже при выходе.
  • Возможность выбора качества записи (High, 1080p (1920x1080), 720p (1280x720), 480p (720x480), Low).
  • Поддержка портретной и ландшафтной ориентации экрана.
  • Встроенный счетчик времени записи.
  • Просмотр сохраненных видеозаписей.
  • Индикация скорости передвижения.
  • Установка размера папки хранения (не должна быть меньше 20 мб).
  • Выбор папки сохранения.
  • Предупреждения при недостаточном количестве памяти для хранения.
  • Вывод количества доступной памяти.
  • Отправка видео записей в соцсети и по bluetooth.
  • Экстренный вызов.
  • Вызов навигатора.
  • Выборочное удаление.
  • Фонарик.
  • Уведомление о записи.
  • Автофокус.
  • Стабилизация записи видео.
  • Балансировка цветовой гаммы и многое другое.
Скриншоты Авто Видеорегистратор AVR:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 1 112
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАвто - другое
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Отзывы о программе Авто Видеорегистратор AVR

Вадим про Авто Видеорегистратор AVR 6.1.93 для Android [02-05-2016]

Довольно неплохая прога ) Простая и удобная.Имеется реклама и возможность приобрести про версию всего за пару сотен руб. Впринципе недорого по сравнениют с аналагичными програми )
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