MuPDF для Windows

MuPDF 1.12

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Описание MuPDF 1.12Описание   Скачать MuPDF 1.12СКАЧАТЬ (76,14 Мб) Скриншоты MuPDF 1.12Скриншоты (2)   Статистика MuPDF 1.12Статистика   Отзывы о MuPDF 1.12Отзывы (1)  
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MuPDF - самый простой просмотрщик PDF, XPS, CBZ и EPUB файлов в наилучшем качестве. Здесь реализован специально разработанный модуль рендеринга, который предназначен для отображения графики без помех и искажений. Такая технология размещает текст с учетом его размера и расстояний между символами. Все размеры редактируются пикселях, что и обеспечивает высококачественный показ страницы с текстом или изображением.

Приложение MuPDF портативно (не требует установки в систему), имеет небольшой размер и предельно простое в настройке. Запустив исполняемый файл, откроется проводник Windows для выбора PDF (или другого) файла. Для большего удобства работы с документом предусмотрена поддержка прозрачности, имеется функция шифрования информации, есть возможность работать с гиперссылками и аннотациями, реализован поиск текста и другие полезные инструменты.

Программа MuPDF построена по модульному принципу, поэтому пользователи, обладающие навыками программирования, могут добавлять в приложение различные дополнительные функции по своему усмотрению.

Скриншоты MuPDF:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 490
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPDF
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Отзывы о программе MuPDF

гость про MuPDF 1.8 [23-11-2015]

Очень простой, мультиплатформенный, работает под Wine- 1.7.55.
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