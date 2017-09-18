Антирадар Стрелка 5.41 для Android

Антирадар Стрелка - приложение для Android-устройств, которое предупредит вас о находящемся по ходу движения стационарных камерах, постах ГИБДД и опасностях на

Где ГАИ 2.8 для Android

Где ГАИ – отличный помощник для водителей, показывающий посты ГАИ и ГИБДД. С приложением, вас не застанут врасплох выскакивающие из-за кустов и деревьев

RoadAR 1.7.20 для Android

RoadAR – приложение станет полезным помощником для водителей, так как оно может заменить видеорегистратор и антирадар. Программа также распознает и предупреждает о