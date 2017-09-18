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AutoGuard Dash Cam Blackbox для Android

AutoGuard Dash Cam Blackbox 6.0.4009 для Android

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Описание AutoGuard Dash Cam Blackbox 6.0.4009 для AndroidОписание   Скачать AutoGuard Dash Cam Blackbox 6.0.4009 для AndroidСКАЧАТЬ (8,66 Мб) Скриншоты AutoGuard Dash Cam Blackbox 6.0.4009 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика AutoGuard Dash Cam Blackbox 6.0.4009 для AndroidСтатистика   Отзывы о AutoGuard Dash Cam Blackbox 6.0.4009 для AndroidОтзывы (0)  
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AutoGuard Dash Cam Blackbox - незаменимый помощник владельца транспортного средства, который позволяет превратить Android-смартфон или планшет в портативный видеорегистратор. Приложение позволяет записывать видео в фоновом режиме, выбирать формат и качество видео, задавать разрешение, битрейт, чувствительность акселератора, частоту и время обновления GPS и т.д.

Ключевые особенности AutoGuard Dash Cam Blackbox:

  • выбор формата видео (3gp, avi, mpg, mpeg, mp4);
  • запись видео и сохранение его с заданным интервалом;
  • выбор единиц скорости;
  • автоматическое архивирование видеозаписей;
  • возможность указать номер экстренного вызова, который будет уведомлен в случае аварии;
  • запись аудио;
  • выбор максимального размера видео;
  • частота записи видео (от 0,5 минут до 1 часа);
  • фоновая запись;
  • выбор папки с видео;
  • отображение скорости транспортного средства (необходимо соединение с GPS);
  • настройка сенсора движения;
  • возможность настройки режима фокусировки;
  • баланс белого;
  • режим съемки и вспышки;
  • стабилизация видео и многое другое.
Скриншоты AutoGuard Dash Cam Blackbox:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)3 / 536
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАвто - другое
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Отзывы о программе AutoGuard Dash Cam Blackbox

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