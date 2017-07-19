Google Keep для Android

Google Keep 3.4.803 для Android

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Описание Google Keep 3.4.803 для AndroidОписание   Скачать Google Keep 3.4.803 для AndroidСКАЧАТЬ (12,61 Мб) Скриншоты Google Keep 3.4.803 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Google Keep 3.4.803 для AndroidСтатистика   Отзывы о Google Keep 3.4.803 для AndroidОтзывы (0)  
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Google Keep - удобное приложение для быстрой записи новых идей и запланированных заданий с возможностью получения напоминания в нужное время или в определенном месте. Теперь Вы не пропустите ни одного важного мероприятия, ни одно интересное событие не пройдет мимо и ни одна самая креативная идея не будет упущена - ведь у Вас есть отличный помощник Google Keep.

Создавать новые заметки очень просто. Вы можете писать текст с помощью клавиатуры или рукописным вводом, прикреплять фотографии и картинки, устанавливать периодичность напоминания, организовывать шаблоны, выделять нужные уведомления цветом и др. Если нет времени писать заметку, то можно надиктовать ее, а приложение преобразует голос в текст. Готовыми памятками, кроме всего, можно легко делиться с родными и близкими людьми, передавая им новый кулинарный рецепт, афишу с гастролями любимого артиста, расписание поездов и т.д.

Из дополнительных возможностей присутствует опция общего доступа к заметкам (удобно для планирования, например, семейного праздника), синхронизация напоминаний между Вашими несколькими устройствами, отображение записи только в определенном месте и др.

В целом, Google Keep очень полезный сервис, который идеально подходит как для активных деловых людей, так и обычных пользователей, позволяя не пропустить ничего нужного и интересно.

Что нового в Google Keep 3.4.803 для Android?
  • В заметках предусмотрена возможность отменять и возвращать исправления.
  • Исправлены ошибки, повышена производительность.
Скриншоты Google Keep:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 118
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗаметки от руки
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