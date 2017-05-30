AdiIRC - весьма удобный клиент для текстового общения посредством протокола IRC. Internet Relay Chat (IRC) - это специальная технология, позволяющий пользователям отправлять друг другу сообщения в режиме реального времени, обычно называемая еще просто чат-общением.

Удобно, что приложение AdiIRC поставляется уже в комплекте с серверами и набором плагинов, которые расширяют функциональность программы. Интерфейс этого чата выполнен в стандартном для аналогичных программ виде. Для общения можно выбирать один из доступных серверов или добавить свой. При желании укажите предпочитаемое имя в сети (по умолчанию отображается имя Вашей учетной записи на ПК).

После подключения к серверу Вы увидите список активных пользователей. Если хотите отправить сообщение всем сразу, то напишите его в строке набора и нажмите Enter. Для передачи сообщения конкретному человеку нужно кликнуть 2 раза по его имени, и тогда откроется окошко индивидуального чата один-на-один.

Примечательно, но AdiIRC позволяет не только обмениваться текстом, но и передавать файлы - на самом деле очень удобно.

Если Ваши друзья находятся на разных серверах, то и это не проблема: откройте сразу несколько серверов и быстро переключайтесь между ними. Таким образом, Вы сможете быть на связи со всеми своими друзьями и близкими людьми.

В целом, AdiIRC достаточно грамотно и качественно продуманный клиент для чат-переписки, имеющий множество гибких настроек, которые позволят сделать Ваше общение не только удобным, но и приятным во всех отношениях.