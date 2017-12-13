Hot Virtual Keyboard для Windows

Hot Virtual Keyboard 9.0

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Описание Hot Virtual Keyboard 9.0Описание   Скачать Hot Virtual Keyboard 9.0СКАЧАТЬ (8,33 Мб) Скриншоты Hot Virtual Keyboard 9.0Скриншоты (6)   Статистика Hot Virtual Keyboard 9.0Статистика   Отзывы о Hot Virtual Keyboard 9.0Отзывы (0)  
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3.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 3.50 из 5
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Hot Virtual Keyboard - отличная виртуальная экранная клавиатура на любой вкус и внешний вид: от классической до совершенно футуристической. Теперь даже если у Вас нет рядом обычной клавиатуры, а стандартная от Windows не впечатляет, то это приложение позволит иметь на своем ПК удобную и функциональную раскладку, которая удовлетворит запросы самых взыскательных пользователей.

Виртуальная клавиатура содержит набор опций для быстрой, эргономичной и точной экранной печати. Примечательно, что этот инструмент поддерживает работу с сенсорными устройствами, что позволяет использовать по максимуму возможности сенсорного экрана Вашего гаджета - Tablet PC, UMPC, Panel PC, Car PC, Touchmonitor и др. Кроме того, это приложение значительно упрощает работу с текстом, делая ее быстрее и аккуратнее: после печати одного или двух символов появляется список слов, которые наиболее часто употребляются Вами.

В программу встроено более 70 различных видов экранных клавиатур. Но даже если Вы не нашли подходящую, то и это не проблема: можно отредактировать любую из доступных клавиатур или вообще создать свою собственную при помощью встроенного редактора - настройте цвет, шрифт, звук и прочие параметры. Стоит также отметить, что Hot Virtual Keyboard поддерживает все языки и клавиатурные раскладки, установленные в самой операционке Windows.

Основные возможности программы:

  • Поддержка технологии мультитач.
  • Поддержка "росчерков" для быстрого ввода заглавных букв и пробелов.
  • Программируемые горячие клавиши для быстрого выполнения рутинных операций.
  • Настраиваемые клавиши для запуска приложений, открытия веб-сайтов или запуска макросов нажатий клавиш.
  • Автоматическая подсказка слов для быстрой и аккуратной печати.
  • Полностью настраиваемый внешний вид и поведение.
  • Одновременная поддержка всех языков и раскладок, доступных в системе.
Скриншоты Hot Virtual Keyboard:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 950 руб.
Ограничение в работе программы30 дней работы
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 464
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения - другое
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Отзывы о программе Hot Virtual Keyboard

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