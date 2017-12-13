Hot Virtual Keyboard - отличная виртуальная экранная клавиатура на любой вкус и внешний вид: от классической до совершенно футуристической. Теперь даже если у Вас нет рядом обычной клавиатуры, а стандартная от Windows не впечатляет, то это приложение позволит иметь на своем ПК удобную и функциональную раскладку, которая удовлетворит запросы самых взыскательных пользователей.
Виртуальная клавиатура содержит набор опций для быстрой, эргономичной и точной экранной печати. Примечательно, что этот инструмент поддерживает работу с сенсорными устройствами, что позволяет использовать по максимуму возможности сенсорного экрана Вашего гаджета - Tablet PC, UMPC, Panel PC, Car PC, Touchmonitor и др. Кроме того, это приложение значительно упрощает работу с текстом, делая ее быстрее и аккуратнее: после печати одного или двух символов появляется список слов, которые наиболее часто употребляются Вами.
В программу встроено более 70 различных видов экранных клавиатур. Но даже если Вы не нашли подходящую, то и это не проблема: можно отредактировать любую из доступных клавиатур или вообще создать свою собственную при помощью встроенного редактора - настройте цвет, шрифт, звук и прочие параметры. Стоит также отметить, что Hot Virtual Keyboard поддерживает все языки и клавиатурные раскладки, установленные в самой операционке Windows.
Основные возможности программы:
- Поддержка технологии мультитач.
- Поддержка "росчерков" для быстрого ввода заглавных букв и пробелов.
- Программируемые горячие клавиши для быстрого выполнения рутинных операций.
- Настраиваемые клавиши для запуска приложений, открытия веб-сайтов или запуска макросов нажатий клавиш.
- Автоматическая подсказка слов для быстрой и аккуратной печати.
- Полностью настраиваемый внешний вид и поведение.
- Одновременная поддержка всех языков и раскладок, доступных в системе.