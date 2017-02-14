VoodooShield для Windows

VoodooShield 3.51

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Описание VoodooShield 3.51Описание   Скачать VoodooShield 3.51СКАЧАТЬ (13,37 Мб) Скриншоты VoodooShield 3.51Скриншоты (7)   Статистика VoodooShield 3.51Статистика   Отзывы о VoodooShield 3.51Отзывы (0)  
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VoodooShield - утилита, которая обеспечивает надежную проактивную защиту от вирусного и нежелательного ПО, допуская к исполнению только приложения из разрешенного ("белого") списка. Остальные программы просто блокируются, что не позволит подозрительным приложениям нанести вред системе.

В отличие от обычных антивирусов, которые работают по принципу "черного" списка, блокируя уже известные вирусы, находящиеся в базах, но пропуская новейшие угрозы, VoodooShield предоставляет пользователю самостоятельно принимать решение о запуске того или иного приложения. Если этот инструмент блокирует файл, то лучше загрузите его на популярный сервис VirusTotal для анализа более чем 50 антивирусными решениями, для чего достаточно перетащить файл на значок программы возле системного трея.

Принцип работы VoodooShield прост. Есть 2 основных режима работы: Off (не блокировать) и On (блокировать). В режиме Off компьютер просто анализирует, что Вы запускаете и добавляет такие программы в "белый" список.

В режиме On Ваш ПК заблокирован от установки новых программ. При этом делается снимок уже имеющегося на данный момент ПО, а запускать можно только программы из "белого" списка - любые другие файлы и приложения просто блокируются.

Стоит отметить, что VoodooShield совершенно не конфликтует с антивирусными решениями на Вашем компьютере, так что они могут дополнять друг друга для более надежной защиты от вирусов.

Скриншоты VoodooShield:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 150
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонтроль доступа - Мониторинг, Анализ

Отзывы о программе VoodooShield

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