Домашний Самогон 4.7 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 5,29 Мб) Скриншоты (5) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 Домашний Самогон - бесплатное приложение для Android, которое представляет собой калькулятор, упрощающий приготовление алкоголя в домашних условиях и облегчает процесс дистиллятора.



Основные возможности программы Домашний Самогон: Расчет коррекции крепости дистиллята по температуре;

Расчет секущей спиртуозности в кубе и на выходе дистиллятора с поправкой на атмосферное давление;

Расчет разбавления спиртовых растворов с учетом контракции;

Расчет содержания абсолютного спирта (АС) во фракциях;

Расчет сахарной браги по заданному количеству ингредиентов;

Расчет сахарной браги по заданным объему и спиртуозности;

Расчет ивертированного сиропа. Что нового в Домашний Самогон 4.7 для Android?

Исправлена ошибка коррекции давления;.

Тестовый калькулятор рецептов (пока через Web-интерфейс).

Добавлен сервис Push-уведомлений (для подключения к БД рецептов).

Добавлена мука (пшеничная, ржаная, кукурузная).

Изменен состав зерновых в соответствии с ГОСТ. Скриншоты Домашний Самогон: Статус программы Бесплатная Операционка Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x Интерфейс Русский Закачек (сегодня/всего) 2 / 955 Разработчик Евгений Курепин Последнее обновление 09.02.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы другое - другое Отзывы о программе Домашний Самогон Admin Отзывов о программе Домашний Самогон 4.7 для Android пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости