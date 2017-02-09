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Домашний Самогон для Android

Домашний Самогон 4.7 для Android

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Описание Домашний Самогон 4.7 для AndroidОписание   Скачать Домашний Самогон 4.7 для AndroidСКАЧАТЬ (5,29 Мб) Скриншоты Домашний Самогон 4.7 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Домашний Самогон 4.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о Домашний Самогон 4.7 для AndroidОтзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
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Домашний Самогон - бесплатное приложение для Android, которое представляет собой калькулятор, упрощающий приготовление алкоголя в домашних условиях и облегчает процесс дистиллятора.

Основные возможности программы Домашний Самогон:

  • Расчет коррекции крепости дистиллята по температуре;
  • Расчет секущей спиртуозности в кубе и на выходе дистиллятора с поправкой на атмосферное давление;
  • Расчет разбавления спиртовых растворов с учетом контракции;
  • Расчет содержания абсолютного спирта (АС) во фракциях;
  • Расчет сахарной браги по заданному количеству ингредиентов;
  • Расчет сахарной браги по заданным объему и спиртуозности;
  • Расчет ивертированного сиропа.
Что нового в Домашний Самогон 4.7 для Android?
  • Исправлена ошибка коррекции давления;.
  • Тестовый калькулятор рецептов (пока через Web-интерфейс).
  • Добавлен сервис Push-уведомлений (для подключения к БД рецептов).
  • Добавлена мука (пшеничная, ржаная, кукурузная).
  • Изменен состав зерновых в соответствии с ГОСТ.
Скриншоты Домашний Самогон:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 955
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - другое

Отзывы о программе Домашний Самогон

Admin

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