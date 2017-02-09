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Домашний Самогон 4.7 для Android
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Домашний Самогон - бесплатное приложение для Android, которое представляет собой калькулятор, упрощающий приготовление алкоголя в домашних условиях и облегчает процесс дистиллятора.
Основные возможности программы Домашний Самогон:
- Расчет коррекции крепости дистиллята по температуре;
- Расчет секущей спиртуозности в кубе и на выходе дистиллятора с поправкой на атмосферное давление;
- Расчет разбавления спиртовых растворов с учетом контракции;
- Расчет содержания абсолютного спирта (АС) во фракциях;
- Расчет сахарной браги по заданному количеству ингредиентов;
- Расчет сахарной браги по заданным объему и спиртуозности;
- Расчет ивертированного сиропа.
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|Что нового в Домашний Самогон 4.7 для Android?
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Исправлена ошибка коррекции давления;.
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Тестовый калькулятор рецептов (пока через Web-интерфейс).
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Добавлен сервис Push-уведомлений (для подключения к БД рецептов).
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Добавлена мука (пшеничная, ржаная, кукурузная).
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Изменен состав зерновых в соответствии с ГОСТ.
|Скриншоты Домашний Самогон:
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Отзывы о программе Домашний Самогон
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