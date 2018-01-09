PhotoGrok - мощный каталогизатор графических файлов, способный упорядочить и рассортировать все ваши картинки и фотографии, используя для параметры метаданных (теги). Программа поддерживает практически все форматы изображений, включая и RAW, который популярен при создании качественных и четких снимков во многих цифровых камерах.

Фильтровать свою графическую медиатеку можно по любому критерию, который придет Вам на ум - дата, диапазон диафрагмы, название и другие данные, главное чтобы они были прописаны в метатегах. Просто добавьте отдельные изображения или целые папки с картинками в программу и приступайте к каталогизации. На основании Ваших запросов приложение построит древовидное меню, где все будет рассортировано по отдельным папкам в зависимости от указанных задач. Такое древо легко перестраивается путем изменения набора категорий - все зависит только от Вас.

Из других особенностей стоит выделить опцию показа фотографий в режиме слайд-шоу, конвертирование RAW в JPEG, высокую скорость обработки информации и автоматическое обновление компонентов программы.

Учтите, что для своей работы программа требует наличия в системе библиотек Java версии 1.6 и выше. В целом же, PhotoGrok отлично справляется со своей задачей качественной сортировки изображений, позволяя и профессиональным фотографам и любителям вести каталог своих работ и быстро находить нужные среди них.