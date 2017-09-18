Logic для Android

Logic 1.0.3 для Android

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Описание Logic 1.0.3 для AndroidОписание   Скачать Logic 1.0.3 для AndroidСКАЧАТЬ (26,49 Мб) Скриншоты Logic 1.0.3 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Logic 1.0.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Logic 1.0.3 для AndroidОтзывы (0)  
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Logic - бесплатная и простая логическая головоломка для Android, в которой игроку предстоит находить логические связи и цепочки , основываясь на представленных вам данных и правильно выбирать соответствующие символы и элементы.

Для успешного прохождения игры понадобится логическое мышление, чтобы правильно подобрать недостающие компоненты, а также необходимо учитывать все данные предоставленные на каждом уровне (размер и расположение слотов и стрелок и т.д.).

Скриншоты Logic:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 38
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки
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