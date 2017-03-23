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SmartVizor Bill Statement Batch Printing Software для Windows

SmartVizor Bill Statement Batch Printing Software 24.2.170.325

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Описание SmartVizor Bill Statement Batch Printing Software 24.2.170.325Описание   Скачать SmartVizor Bill Statement Batch Printing Software 24.2.170.325СКАЧАТЬ (55,98 Мб) Скриншоты SmartVizor Bill Statement Batch Printing Software 24.2.170.325Скриншоты (7)   Статистика SmartVizor Bill Statement Batch Printing Software 24.2.170.325Статистика   Отзывы о SmartVizor Bill Statement Batch Printing Software 24.2.170.325Отзывы (0)  
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SmartVizor Bill Statement Batch Printing Software - автономное, мощное приложение для печати штрих-кодов, создания персонализированных шаблонов и профессиональных документов. Представляет собой простой в использовании инструмент для проектирования и печати штрих кодов, создания текстовых и графических этикеток.

С помощью SmartVizor можно объединить любой дизайн с любой базой данных и печатью на любом принтере. Вы можете использовать любое приложение для создания шаблонных документов. Это экономит время, если вы получаете шаблонные документы от различных источников (например, от разных клиентов).

Вы можете использовать файл OLE объектов в качестве шаблонного документа Adobe InDesign, PageMaker, Illustrator, Microsoft Word или любого другого приложения для создания шаблонного документа.

Особенности SmartVizor Bill Statement Batch Printing Software:

  • Поддерживает любой принтер в операционной системе Windows.
  • Поддерживает любую базу данных. Может получить данные практически из любого формата базы данных, таких как Microsoft Excel, Access, FoxPro, ASCII с разделителями (CSV, .txt), MySQL, Oracle, SQL Server, IBM DB2.
  • Обеспечивает ODBC поддержку, так что вы можете подключиться непосредственно к вашей базе данных и использовать SQL заявления.
  • Поддерживает печать более 50 штрих-кодов, включая Code 128, Data Matrix, USPS OneCode, EAN-128, UPC / EAN, ITF, QR-код, код 16k, PDF417, MicroPDF417, LOGMARS, Maxicode, GS1 DataBar и т.д.
Скриншоты SmartVizor Bill Statement Batch Printing Software:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $4950.00
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 142
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВизитки, полиграфия

Отзывы о программе SmartVizor Bill Statement Batch Printing Software

Admin

Отзывов о программе SmartVizor Bill Statement Batch Printing Software 24.2.170.325 пока нет, можете добавить...

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