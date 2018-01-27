AVZ 4.46
AVZ - Программа предназначена для чистки компьютера от SpyWare и AdWare программ, различных Backdoor и троянских компонент и прочего вредоносного кода...
Malwarebytes Anti-Malware 3.3.1.2183 / 2.2.1.1043
Malwarebytes Anti-Malware - отличная антивирусная программа, которая нейтрализует угрозы, недоступные для стандартных антивирусов. Использует технологию быстрого
ESET NOD32 Антивирус 11.0.144.0
ESET NOD32 Антивирус обеспечивает надежную защиту от угроз, которым подвергается ваш ПК. Вирусы, черви, шпионское ПО, трояны не смогут причинить никакого вреда.
avast! Free Antivirus 17.9.2322
Avast Free Antivirus - бесплатное антивирусное решение для самой эффективной защиты от всех типов вирусов, шпионского ПО, руткитов и других вредоносных программ
HitmanPro 3.8.0.292 Final
HitmanPro — эффективная и шустрая утилита для борьбы с вирусами, троянами, руткитами, червями, шпионскими и другими вредоносными программами, которая представляет
SpyHunter 4.28.5.4845
SpyHunter - мощная утилита для обнаружения в системе различного вредоносного ПО, защищая вас от негативного воздействия шпионских модулей, троянов, руткитов, червей,