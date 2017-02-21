ByteFence Anti-Malware для Windows

ByteFence Anti-Malware 3.5.0.1

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Описание ByteFence Anti-Malware 3.5.0.1Описание   Скачать ByteFence Anti-Malware 3.5.0.1СКАЧАТЬ (6,11 Мб) Скриншоты ByteFence Anti-Malware 3.5.0.1Скриншоты (9)   Статистика ByteFence Anti-Malware 3.5.0.1Статистика   Отзывы о ByteFence Anti-Malware 3.5.0.1Отзывы (1)  
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3.50 из 5, всего оценок - 4
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ByteFence Anti-Malware - мощный инструмент для защиты ПК от различного вредоносного ПО, шпионских модулей, рекламных блоков и других нежелательных элементов. Если Вы заметили, что в работе системы возникают различные сбои, появилась непонятно откуда взявшаяся реклама (в т.ч. и в браузерах), устанавливаются какие-то непонятные программы без Вашего ведома, то наверняка на компьютере завелась малварь. Чтобы избавиться от всего этого мусора можно воспользоваться ByteFence Anti-Malware.

Работать с этим инструментом достаточно просто. Запустите сканирование (полное, быстрое, выборочное), дождитесь его окончания, и если найдено что-то вредоносное, то сразу же удалите все такие элементы. Программа поддерживает самые популярные браузеры (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox), можно установить анализ ПК по расписанию, настраивается белый список, реализован карантин для подозрительных элементов и др.

Удобно, что ByteFence Anti-Malware имеет онлайн режим защиты, что убережет Вас от попадания в систему нежелательного контента при ежедневном серфинге в Интернете и работе на ПК.

В целом, ByteFence Anti-Malware простое в управлении приложение, которое защитит Вас от всевозможных вредоносных элементов и не позволит проникнуть малвари в операционку.

Скриншоты ByteFence Anti-Malware:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $25.95
Ограничение в работе программы14 дней работы
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 814
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтишпионы - Комплексная защита - Мониторинг, Анализ

Отзывы о программе ByteFence Anti-Malware

игорь про ByteFence Anti-Malware 2.0.1.10 [07-01-2017]

похоже чтобы удалить эту хрень придется винду переустановлять.
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