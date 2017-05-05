Менеджер Страниц Facebook - полезный инструмент для администраторов страниц популярнейшей социальной сети Facebook, который поможет более тесно общаться со своей аудиторией и быть в курсе всех происходящих событий на многочисленных Страницах из одного места.

Тут вы сможете публиковать обновления и фотографии, отвечать на комментарии от имени своих Страниц, просматривать личные сообщения, получать уведомлений о новых действиях (советы и напоминания), видеть всю статистику Страницы, вести фотоальбом, публиковать рекламные объявления, сохранять черновики публикаций, менять администраторов Страницы, отмечать людей в комментариях, следить за обновлениями других актуальных страниц в Ленте Страниц и многое другое.

Одним словом, управляйте всеми своими Страницами Facebook удобно и комфортно с отличным помощником Менеджер Страниц Facebook, где бы вы не находились.