ТОП-сегодня раздела "Иконки и курсоры" IconPackager 10.02 IconPackager – одна из лучших программ для изменения иконок и курсоров Windows. Поддерживается возможность изменения как отдельных иконок, так и применение уже ICL-Icon Extractor 5.0 ICL-Icon Extractor позволяет экспортировать иконки из любых типов файлов и папок и даже с вебсайтов. В программе реализован удобный режим просмотра и сортировки ArtCursors 5.28 ArtCursors - это незаменимая утилита под Windows, предназначенная для работы с курсорами. ArtCursors позволяет находить, создавать, редактировать, импортировать и CursorFX 2.16 CursorFX - Программа, изменяющая внешний вид курсоров. Можно создавать или редактировать курсоры, на полную мощь используя визуальные возможности, предоставляемые RealWorld Cursor Editor 2012.1 RealWorld Cursor Editor - бесплатное приложение, с помощью которого можно легко создавать красивые и качественные курсоры с различными анимационными эффектами. Any to Icon 3.57 Any to Icon позволяет конвертировать множество BMP, JPEG, GIF, PNG, PSD и WMF файлов в иконки Windows за один раз. Разделяет коллекции иконок на отдельные иконки