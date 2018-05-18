Redwood - простой инструмент для просмотра и извлечения ресурсов из exe, dll, ocx, cpl и других файлов. Теперь, если Вам нужна какая-то иконка или текст из программы, которые не могут быть получены обычным способом, то это сделать очень легко.

Достаточно указать файл, который нужно проанализировать, и все встроенные средства будут показаны в виде древовидного меню, отсортированного по типу. Удобно, что для изображений, курсоров, иконок (форматы bmp, png, jpg, ico и др.) и видео файлов (avi, mp4, mpeg и т.д.) доступно окошко предварительного просмотра. Когда нашли нужный ресурс, то сохраните его на свой ПК в любое место буквально в пару кликов мышки.