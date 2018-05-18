Redwood для Windows

Redwood 1.06

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Описание Redwood 1.06Описание   Скачать Redwood 1.06СКАЧАТЬ (241 Кб) Скриншоты Redwood 1.06Скриншоты (3)   Статистика Redwood 1.06Статистика   Отзывы о Redwood 1.06Отзывы (0)  
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Redwood - простой инструмент для просмотра и извлечения ресурсов из exe, dll, ocx, cpl и других файлов. Теперь, если Вам нужна какая-то иконка или текст из программы, которые не могут быть получены обычным способом, то это сделать очень легко.

Достаточно указать файл, который нужно проанализировать, и все встроенные средства будут показаны в виде древовидного меню, отсортированного по типу. Удобно, что для изображений, курсоров, иконок (форматы bmp, png, jpg, ico и др.) и видео файлов (avi, mp4, mpeg и т.д.) доступно окошко предварительного просмотра. Когда нашли нужный ресурс, то сохраните его на свой ПК в любое место буквально в пару кликов мышки.

Скриншоты Redwood:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 232
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыИконки и курсоры
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