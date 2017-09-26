Zebra Screen Recorder - инструмент для захвата видеокартинки с экрана Вашего монитора, сохраняя файл в популярных форматах MPEG или AVI. Программа может записывать все, что показывается на дисплее компьютера, в том числе и рабочий стол, и открытые приложения, и меню, и курсоры и т.д. Удобно, что если Вы хотите сохранить видео со звуком, то и это возможно: просто поставьте соответствующую метку в настройках.

Перед началом записи от Вас требуется определить размер и место рамки видеозахвата. Для этого растяните границы и мышкой переместите окно в нужное место. После этого достаточно нажать кнопку Start и начнется запись. Для остановки видеозахвата просто кликните Stop или Pause. Вот собственно и все. Из дополнительных настроек присутствует регулировка сжатия видео и аудио потоков.

Программа в работе использует именно тот видеокодек, который имеется в Вашей системе, так что скачивать дополнительные ресурсы не потребуется.

Таким образом, Zebra Screen Recorder позволит Вам буквально в один клик записать трансляцию с web-камеры, чата, конференции, видеозвонка. Кроме того, эту программу можно использовать для создания лекций, учебных пособий, обучающих роликов, презентаций, справочных файлов и других материалов.