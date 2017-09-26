Zebra Screen Recorder для Windows

Zebra Screen Recorder 2.1

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Описание Zebra Screen Recorder 2.1Описание   Скачать Zebra Screen Recorder 2.1СКАЧАТЬ (8,68 Мб) Скриншоты Zebra Screen Recorder 2.1Скриншоты (2)   Статистика Zebra Screen Recorder 2.1Статистика   Отзывы о Zebra Screen Recorder 2.1Отзывы (0)  
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3.00 из 5, всего оценок - 1
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Zebra Screen Recorder - инструмент для захвата видеокартинки с экрана Вашего монитора, сохраняя файл в популярных форматах MPEG или AVI. Программа может записывать все, что показывается на дисплее компьютера, в том числе и рабочий стол, и открытые приложения, и меню, и курсоры и т.д. Удобно, что если Вы хотите сохранить видео со звуком, то и это возможно: просто поставьте соответствующую метку в настройках.

Перед началом записи от Вас требуется определить размер и место рамки видеозахвата. Для этого растяните границы и мышкой переместите окно в нужное место. После этого достаточно нажать кнопку Start и начнется запись. Для остановки видеозахвата просто кликните Stop или Pause. Вот собственно и все. Из дополнительных настроек присутствует регулировка сжатия видео и аудио потоков.

Программа в работе использует именно тот видеокодек, который имеется в Вашей системе, так что скачивать дополнительные ресурсы не потребуется.

Таким образом, Zebra Screen Recorder позволит Вам буквально в один клик записать трансляцию с web-камеры, чата, конференции, видеозвонка. Кроме того, эту программу можно использовать для создания лекций, учебных пособий, обучающих роликов, презентаций, справочных файлов и других материалов.

Скриншоты Zebra Screen Recorder:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $19.95
Ограничение в работе программы2 дня работы
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 202
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВидео захват
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Отзывы о программе Zebra Screen Recorder

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