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4 фото 1000 слов для Android

4 фото 1000 слов 4.1 для Android

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Описание 4 фото 1000 слов 4.1 для AndroidОписание   Скачать 4 фото 1000 слов 4.1 для AndroidСКАЧАТЬ (40,5 Мб) Скриншоты 4 фото 1000 слов 4.1 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика 4 фото 1000 слов 4.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о 4 фото 1000 слов 4.1 для AndroidОтзывы (0)  
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4 фото 1000 слов - бесплатная головоломка для Android-смартфонов и планшетов, в которой игроку необходимо угадать слово по четырем фотографиям. В затруднительных случаях пользователь может воспользоваться подсказками: запросить одну букву или взорвать все и оставить только нужную букву.

Присутствует большое количество уровней, нарастающий уровень сложности, возможность зарабатывать игровую валюту для подсказок и многое другое.

Что нового в 4 фото 1000 слов 4.1 для Android?
  • Добавлены БЕСПЛАТНЫЕ подсказки.
  • Исправлена неточность в ответах.
Скриншоты 4 фото 1000 слов:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 405
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки
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