SecureAPlus Freemium - бесплатный антивирус с защитой на основе белого списка приложений и облачной проверкой. Основан на движке ClamAV, и защищает ПК от известных, измененных вирусов, угроз "нулевого дня" и неизвестных вредоносных программ.

Неизвестная программа, не внесенная в белый список, мгновенно блокируется. Облачная база доверенных программ может пополняться локальными настройками. В окне предупреждения результаты будут видны и пользователь сможет сам определить - разрешить исполнение файла или запретить. В том же окне можно внести файл в список доверенных, если есть уверенность в его безопасности.

Особенности SecureAPlus Freemium:

Совместим с другими антивирусами.

Проактивная защита на основе технологии белого списка. Автоматически блокирует все недоверенные сайты.

Облачная проверка. Проверка исполняемых файлов несколькими антивирусами в облаке с помощью VirusTotal.

Сигнатурное обнаружение.

Защита в режиме реального времени. При обнаружении вируса, файл будет автоматически добавлен в карантин.

Простая установка и настройка.

Тихий режим (уведомления и запросы выводится не будут).

Операции по расписанию.

Контекстное меню для сканирования по требованию.

Ведение журнала для clamd.

Примечание! SecureAPlus Freemium предлагается бесплатно на год. Бесплатную лицензию можно продлить, если кто-то из друзей или знакомых установит SecureAPlus Freemium по вашей рекомендации. Соответствующая кнопка (Referral Program) есть в главном окне программы. За 6 друзей в течение года дается пожизненная бесплатная лицензия.