SecureAPlus Freemium для Windows

SecureAPlus Freemium 4.6.1

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Описание SecureAPlus Freemium 4.6.1Описание   Скачать SecureAPlus Freemium 4.6.1СКАЧАТЬ (150,78 Мб) Скриншоты SecureAPlus Freemium 4.6.1Скриншоты (12)   Статистика SecureAPlus Freemium 4.6.1Статистика   Отзывы о SecureAPlus Freemium 4.6.1Отзывы (0)  
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3.80 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 3.80 из 5
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SecureAPlus Freemium - бесплатный антивирус с защитой на основе белого списка приложений и облачной проверкой. Основан на движке ClamAV, и защищает ПК от известных, измененных вирусов, угроз "нулевого дня" и неизвестных вредоносных программ.

Неизвестная программа, не внесенная в белый список, мгновенно блокируется. Облачная база доверенных программ может пополняться локальными настройками. В окне предупреждения результаты будут видны и пользователь сможет сам определить - разрешить исполнение файла или запретить. В том же окне можно внести файл в список доверенных, если есть уверенность в его безопасности.

Особенности SecureAPlus Freemium:

  • Совместим с другими антивирусами.
  • Проактивная защита на основе технологии белого списка. Автоматически блокирует все недоверенные сайты.
  • Облачная проверка. Проверка исполняемых файлов несколькими антивирусами в облаке с помощью VirusTotal.
  • Сигнатурное обнаружение.
  • Защита в режиме реального времени. При обнаружении вируса, файл будет автоматически добавлен в карантин.
  • Простая установка и настройка.
  • Тихий режим (уведомления и запросы выводится не будут).
  • Операции по расписанию.
  • Контекстное меню для сканирования по требованию.
  • Ведение журнала для clamd.

Примечание! SecureAPlus Freemium предлагается бесплатно на год. Бесплатную лицензию можно продлить, если кто-то из друзей или знакомых установит SecureAPlus Freemium по вашей рекомендации. Соответствующая кнопка (Referral Program) есть в главном окне программы. За 6 друзей в течение года дается пожизненная бесплатная лицензия.

Что нового в SecureAPlus Freemium 4.6.1?
  • Поддержка и добавление командной строки для SMS
  • Анонс SecureAPlus Broadcast
  • tixati.exe и zipware.exe добавлены в список запрещенных приложений
  • В интерфейс правил командной строки и диалоговое окно командной строки добавлена кнопка "Обновить"
  • Добавление журнала в драйвер при переименовании файла-скрипта
  • Добавлен журнал антивирусного сканера контекстного меню
  • Если процесс создает скрипт, SecureAPlus выводит предупреждением
  • Изменена граница для заголовка столбцов таблицы
  • Изменена иконка для диалога установки в финской локализации 
  • Исправление ошибок и другие изменения
Скриншоты SecureAPlus Freemium:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 337
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы
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