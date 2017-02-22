Smart AppLock 6.9.0 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 3,26 Мб) Скриншоты (11) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 Smart AppLock – функциональный инструмент для блокировки приложений на вашем мобильном Android-девайсе, который позволяет защитить установленное ПО на устройстве с помощью пароля или графического ключа. Основные возможности Smart AppLock: Блокировка установленных приложений с помощью пароля (PIN-код или слово), графического ключа или рисунка.

Идентификация несанкционированной попытки проникновения с фотографированием на камеру лица нарушителя и отправки изображения по электронной почте.

Имитация блокировки.

Наличие многопарольного режима.

Возможность создания и управления профилями.

Персонализация экрана блокировки.

Поддержка графических ключей разных размеров.

Блокировка экрана по времени.

Разблокировка при подключении к конкретному Wi-Fi или Bluetooth.

Блокировка входящих и исходящих вызовов.

Защита соединений (3G, Wi-Fi, Bluetooth, USB).

Удаленная блокировка при помощи SMS с ключевым словом.

Резервное копирование и восстановление.

Поддержка ландшафтной и портретной ориентации экрана.

Наличие полноэкранного режима и многое другое. Скриншоты Smart AppLock: Статус программы Бесплатная Операционка Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 4 / 341 Разработчик SpSoft Последнее обновление 22.02.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Локеры Отзывы о программе Smart AppLock Admin Отзывов о программе Smart AppLock 6.9.0 для Android пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости