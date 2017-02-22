Smart AppLock – функциональный инструмент для блокировки приложений на вашем мобильном Android-девайсе, который позволяет защитить установленное ПО на устройстве с помощью пароля или графического ключа.
Основные возможности Smart AppLock:
Блокировка установленных приложений с помощью пароля (PIN-код или слово), графического ключа или рисунка.
Идентификация несанкционированной попытки проникновения с фотографированием на камеру лица нарушителя и отправки изображения по электронной почте.
Имитация блокировки.
Наличие многопарольного режима.
Возможность создания и управления профилями.
Персонализация экрана блокировки.
Поддержка графических ключей разных размеров.
Блокировка экрана по времени.
Разблокировка при подключении к конкретному Wi-Fi или Bluetooth.
Блокировка входящих и исходящих вызовов.
Защита соединений (3G, Wi-Fi, Bluetooth, USB).
Удаленная блокировка при помощи SMS с ключевым словом.
Резервное копирование и восстановление.
Поддержка ландшафтной и портретной ориентации экрана.