Оцените программу!

5.00 из 5, всего оценок - 1 Рейтинг программы - 5.00 из 5

1

2

3

4

5 Grab for Instagram - альтернативный клиент для популярного фотосервиса Instagram, который имеет некоторые дополнительные функциональные возможности. Внешне это приложение практически ничем не отличается от официального клиента, сохраняя работу всех основных опций, таких как "лайки" и комментарии. Однако, кроме этого, Grab for Instagram позволяет сохранять фотографии на ваш гаджет, репостить интересные темы, зумировать (увеличивать) изображения, использовать полноэкранный режим просмотра, организовывать слайд-шоу и др. Активным пользователям Instagram придется по вкусу и возможность группировки снимков в индивидуальные приватные коллекции (Stacks), тогда ваши снимки не будут беспорядочно разбросаны. Также реализован поиск по нескольким хэштегам и пользователям, можно переключаться между разными аккаунтами Instagram, отслеживать обновления определенного пользователя, редактировать базовую информацию профиля и многое другое. В целом, Grab for Instagram придется по вкусу всем пользователям сети Инстаграм, позволяя более удобно пользоваться возможностями сервиса. Instagram для Android