Grab for Instagram для Android

Grab for Instagram 1.3.2 для Android

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Описание Grab for Instagram 1.3.2 для AndroidОписание   Скачать Grab for Instagram 1.3.2 для AndroidСКАЧАТЬ (23,3 Мб) Скриншоты Grab for Instagram 1.3.2 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Grab for Instagram 1.3.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Grab for Instagram 1.3.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Grab for Instagram - альтернативный клиент для популярного фотосервиса Instagram, который имеет некоторые дополнительные функциональные возможности. Внешне это приложение практически ничем не отличается от официального клиента, сохраняя работу всех основных опций, таких как "лайки" и комментарии. Однако, кроме этого, Grab for Instagram позволяет сохранять фотографии на ваш гаджет, репостить интересные темы, зумировать (увеличивать) изображения, использовать полноэкранный режим просмотра, организовывать слайд-шоу и др.

Активным пользователям Instagram придется по вкусу и возможность группировки снимков в индивидуальные приватные коллекции (Stacks), тогда ваши снимки не будут беспорядочно разбросаны. Также реализован поиск по нескольким хэштегам и пользователям, можно переключаться между разными аккаунтами Instagram, отслеживать обновления определенного пользователя, редактировать базовую информацию профиля и многое другое.

В целом, Grab for Instagram придется по вкусу всем пользователям сети Инстаграм, позволяя более удобно пользоваться возможностями сервиса.

Скриншоты Grab for Instagram:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 318
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, социальные сети - Фото
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Отзывы о программе Grab for Instagram

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