Attribute Changer - простенькая утилита для удобного изменения основных атрибутов файлов и папок. После установки программы она интегрируется в проводник Windows, добавляя в контекстные меню соответствующий пункт.

Этот инструмент поможет установить такие атрибуты, как только для чтения, скрытый, архивный, системный и др. Кроме того, доступны изменение даты файла или папки (создание, модификация, доступ) и синхронизация с метаданными цифровых фотографий. Удобно, что поддерживается пакетный режим редактирования сразу нескольких элементов одновременно, например, изображений или видеороликов.

Если требуется сортировка файлов, то и эта опция присутствует в Attribute Changer. Все изменения фиксируются в отчетах, чтобы при необходимости вы могли ознакомиться с внесенными правками.

В общем, Attribute Changer может стать неплохой альтернативой стандартным средствам Windows для изменения атрибутов файлов и папок, предлагая пользователю ряд дополнительных настроек и опций.