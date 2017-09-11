Attribute Changer для Windows

Attribute Changer 8.70

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Описание Attribute Changer 8.70Описание   Скачать Attribute Changer 8.70СКАЧАТЬ (4,93 Мб) Скриншоты Attribute Changer 8.70Скриншоты (5)   Статистика Attribute Changer 8.70Статистика   Отзывы о Attribute Changer 8.70Отзывы (0)  
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Attribute Changer - простенькая утилита для удобного изменения основных атрибутов файлов и папок. После установки программы она интегрируется в проводник Windows, добавляя в контекстные меню соответствующий пункт.

Этот инструмент поможет установить такие атрибуты, как только для чтения, скрытый, архивный, системный и др. Кроме того, доступны изменение даты файла или папки (создание, модификация, доступ) и синхронизация с метаданными цифровых фотографий. Удобно, что поддерживается пакетный режим редактирования сразу нескольких элементов одновременно, например, изображений или видеороликов.

Если требуется сортировка файлов, то и эта опция присутствует в Attribute Changer. Все изменения фиксируются в отчетах, чтобы при необходимости вы могли ознакомиться с внесенными правками.

В общем, Attribute Changer может стать неплохой альтернативой стандартным средствам Windows для изменения атрибутов файлов и папок, предлагая пользователю ряд дополнительных настроек и опций.

Скриншоты Attribute Changer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 1 275
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПереименование файлов - другое
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