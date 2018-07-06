Replay Converter - удобный во всех отношения медиаконвертер, который поможет вам преобразовывать практически любые видео и аудио файлы между популярными форматами. Поддерживаются такие типы форматов как:

для видео - 3gp, avi, flv, mkv, mov, mp4, mpeg, wmv и др.

для аудио - asf, mp3, wma, wav и др.

Для начала конвертирования нужно добавить файлы в рабочее окно программы, определиться с выходным форматом и указать место сохранения нового медиа. Для каждого формата предусмотрено несколько типов получаемого качества. Кроме преобразования в определенный формат, можно также оптимизировать файл под некоторые мобильные устройства: Amazon, Apple, LG, Microsoft, Motorola, Nokia, Samsung, Sony и др. Replay Converter работает и с DVD/BlueRay-дисками, позволяя информацию на них конвертировать в более приемлемый для вас формат.

Удобно, что поддерживается пакетный режим обработки - это пригодится при работе с большим объемом данных, которые нужно изменить по одинаковым настройкам. Преобразованные файлы можно записать на CD/DVD/BD-диск прямо из Replay Converter.

Стоит также отметь, что в этой программе есть некоторые дополнительные опции для работы с медиафайлом: удаление, переименование, воспроизведение, импорт в iTunes или WMP, просмотр основных свойств, редактирование тегов, изменение обложки, отображение текста (для аудио) и др.

В целом, Replay Converter весьма неплохой конвертер аудио и видео, который поможет вам изменять форматы файлов без потери качества.