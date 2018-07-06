Replay Converter для Windows

Replay Converter 6.0.1.17

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Описание Replay Converter 6.0.1.17Описание   Скачать Replay Converter 6.0.1.17СКАЧАТЬ (29,01 Мб) Скриншоты Replay Converter 6.0.1.17Скриншоты (7)   Статистика Replay Converter 6.0.1.17Статистика   Отзывы о Replay Converter 6.0.1.17Отзывы (0)  
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2.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 2.67 из 5
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Replay Converter - удобный во всех отношения медиаконвертер, который поможет вам преобразовывать практически любые видео и аудио файлы между популярными форматами. Поддерживаются такие типы форматов как:

  • для видео - 3gp, avi, flv, mkv, mov, mp4, mpeg, wmv и др.
  • для аудио - asf, mp3, wma, wav и др.

Для начала конвертирования нужно добавить файлы в рабочее окно программы, определиться с выходным форматом и указать место сохранения нового медиа. Для каждого формата предусмотрено несколько типов получаемого качества. Кроме преобразования в определенный формат, можно также оптимизировать файл под некоторые мобильные устройства: Amazon, Apple, LG, Microsoft, Motorola, Nokia, Samsung, Sony и др. Replay Converter работает и с DVD/BlueRay-дисками, позволяя информацию на них конвертировать в более приемлемый для вас формат.

Удобно, что поддерживается пакетный режим обработки - это пригодится при работе с большим объемом данных, которые нужно изменить по одинаковым настройкам. Преобразованные файлы можно записать на CD/DVD/BD-диск прямо из Replay Converter.

Стоит также отметь, что в этой программе есть некоторые дополнительные опции для работы с медиафайлом: удаление, переименование, воспроизведение, импорт в iTunes или WMP, просмотр основных свойств, редактирование тегов, изменение обложки, отображение текста (для аудио) и др.

В целом, Replay Converter весьма неплохой конвертер аудио и видео, который поможет вам изменять форматы файлов без потери качества.

Скриншоты Replay Converter:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $9.95
Ограничение в работе программыводяной знак на видео и не более 90 секунд для аудио
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 684
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы - Конверторы
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Отзывы о программе Replay Converter

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