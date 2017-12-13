Камера Z – удобное приложение для мобильных устройств на базе Android, которое представляет собой простую в использовании камеру для фото- и видеосъемки.

Можно применять разнообразные фильтры, присутствует функция предварительного просмотра, возможность управления жестами, инструменты для редактирования изображений, с помощью которых его можно быстро и легко обрезать, повернуть, добавить текст или эффекты.

По окончанию, результатом работы можно поделиться с друзьями в социальных сетях, например, Instagram, Facebook, Twitter и т. д.

Основные возможности Камера Z: