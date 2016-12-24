Программы для Android » Игры » Головоломки » WordBrain 1.18.2 для Android
Скачать Яндекс.Браузер
WordBrain для Android

WordBrain 1.18.2 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание WordBrain 1.18.2 для AndroidОписание   Скачать WordBrain 1.18.2 для AndroidСКАЧАТЬ (27,42 Мб) Скриншоты WordBrain 1.18.2 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика WordBrain 1.18.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о WordBrain 1.18.2 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
2.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 2.50 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

WordBrain - увлекательная головоломка для Android, которая станет настоящим вызовом для пользователя. Для решения головоломки и перехода на следующий уровень необходимо отгадать скрытое слово и провести по нему пальцем (вверх, вниз, влево, вправо или по диагонали).

Сначала все будет просто, но уже очень скоро вам придется хорошо постараться. Если сделать все правильно, в нужном порядке, то вы сможете быстро очистить поле. Присутствует возможность создавать собственные головоломки и делиться ими с друзьями. С особо затруднительных ситуациях можно воспользоваться подсказками.

Игра поддерживает 15 языков, для каждого из которых представлено 580 уровней. Даже лучшим игрокам в слова здесь придется хорошо потрудиться. На самом деле, интересная загадка найдется для каждого.

Скриншоты WordBrain:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 410
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки
 Программа WordBrain отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе WordBrain

Admin

Отзывов о программе WordBrain 1.18.2 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Macintosh
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
Windows Mobile
 
Наш выбор

TripAdvisor

Sonic Dash

Battery Doctor

Avast Mobile Security & Antivirus

Clean Master

Fruit Nibblers

Фотосканер

GPS status

MAPS.ME

Yahoo Погода

Booking.com

SoundHound

DU Speed Booster

Inbox

AppMgr III (App 2 SD)

Angry Birds

SimCity BuildIt

Temple Run 2

Angry Birds Go!

MyScore

 
 