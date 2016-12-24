WordBrain - увлекательная головоломка для Android, которая станет настоящим вызовом для пользователя. Для решения головоломки и перехода на следующий уровень необходимо отгадать скрытое слово и провести по нему пальцем (вверх, вниз, влево, вправо или по диагонали).

Сначала все будет просто, но уже очень скоро вам придется хорошо постараться. Если сделать все правильно, в нужном порядке, то вы сможете быстро очистить поле. Присутствует возможность создавать собственные головоломки и делиться ими с друзьями. С особо затруднительных ситуациях можно воспользоваться подсказками.

Игра поддерживает 15 языков, для каждого из которых представлено 580 уровней. Даже лучшим игрокам в слова здесь придется хорошо потрудиться. На самом деле, интересная загадка найдется для каждого.